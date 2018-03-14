大飯核電廠重啟3號機組 日本第6座重啟機組

2018年03月14日 17:45 中時 黃菁菁

日本關西電力公司位於福井縣的大飯核電廠3號機組於14日下午5時重啟，預計16日開始發電、送電，4月上旬恢復商轉，為此關電預定調降電費。這是日本第6座重啟的核能發電機組，也是新安檢標準下，發電量逾100萬千瓦的超大型核電機組恢復運轉的首例。

關西電力符合新的安檢標準並重新啟動的除了福井縣高濱3、4號機組外，這是第3座，加上九州電力位於鹿兒島縣的川内核電廠1、2號機組、四國電力位於愛媛縣的伊方核電廠3號機組，這是日本第6座重啟的機組。

東京電力公司發生福島核災後，日本全國核電廠的機組全面停機。當時的民主黨政權2012年7月以關西電力不足為由，在政治判斷下，重啟大飯核電廠3、4號機組，其後於2013年9月因定期檢查而停機，這次是時隔4年半的重啟。

3、4號機組去年5月通過原子能規制委員會的安全審查，11月獲福井縣知事西川一誠批准後完成重啟手續。關電原定今年1月中旬重啟，但因發生神戶製鋼所竄改部分產品數據弊案，兩座機組不得不重新安檢、更換零件等，故延宕了兩個月。原定3月重啟的4號機組則預定5月中旬重啟。

大飯3號機組的發電量為118千瓦，是日本現有核電廠中最大型的。關電估算，大飯3、4號機組恢復運轉後，每個月可改善90億日圓(約台幣25億元)的收益。關電社長岩根茂樹表示，確認正式恢復運轉後，將調降電費。

(中時)