《中時晚間快報》台北第一屆米其林指南摘星榜揭曉

2018年03月14日 18:01 中時電子報 中時電子報

◎台北第一屆米其林指南摘星榜揭曉

首屆台北米其林指南今日公布得獎名單，其中米其林指南國際總監Mr.Michael Ellis 親自蒞臨頒獎，與會來賓包括臺灣米其林區域總裁 毛行健、米其林區域總裁 方諾德、交通部觀光局主秘 林坤源也都一同參與這場美食界的盛會。

◎大學繁星放榜 51級分錄取台大

大學甄選入學委員會今日公布繁星推薦錄取結果，今年共有686名考生報名台大，335名考生獲錄取，而錄取的75滿級分學生有37名（包含醫學系第一階段篩選通過），人數雖創5年來新高，但一般生錄取最低為51級分，且共有2人，分別上榜歷史系及政治系政治理論組。

◎中美貿易大戰箭在弦上 川普計劃對陸徵報復關稅

中美貿易大戰箭在弦上，美國總統川普行政團隊透露，川普打算以特別301條款為依據，向中國產品施加高達600億美元的關稅，主要瞄準大陸輸往美國的科技和通訊產品，連帶也會影響傳統如紡織品等領域。

◎李毓芬鬆口 復合柯震東順其自然

李毓芬推出新單曲〈早應該〉，14日舉辦單曲記者會，也是她去年底和交往3年的柯震東情變分手後首度公開露面，她以一身深V無袖洋裝現身，氣色看來還算不錯。被問到前男友柯震東，她說：「我跟他還是有見面，會一起吃飯，一切都還好啊，他還有祝我今天（白色情人節）快樂。」至於雙方目前關係？她說：「就是朋友嘛，還是有聯絡。」

(中時電子報)