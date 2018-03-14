台南二中男女合校第一屆應試 頂大錄取成績卓越！

台南二中男女合校第一屆考生繁星成績亮眼，錄取57人，國立超過7成。（曹婷婷翻攝）

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台南二中男女合校第一屆考生參加大學繁星推薦成績亮眼，共錄取57名學生，其中，錄取41人國立學校，比例超過7成，優異成績使二中校園一片喜氣洋洋，也振奮其他面對個人申請及指考的同學們的士氣。

校方指出，除了頂大錄取人數維持以往水準，在錄取科系上有明顯的進步，例如台大獸醫系、政大法律系、交大電機系、清大物理系光電物理組、成大資工系、國北大經濟系、中正法律系。加上先前特殊選才已錄取的清大清華學院學士班、中興機械系、中興應數系，讓今年二中的榜單多了很多亮點。

重要的是，二中「女力」驚人，錄取台大獸醫系的蔡秉蓉同學，正是「女力」崛起的典範，她自幼就喜歡往郊外走，投向大自然的懷抱，希望能成為野外動物的守護者，錄取台大獸醫系，一償多年來心願。

鄭忠煌校長表示，二中對多元升學管道十分重視，有此優異成績，是因為二中十分重視與深入瞭解繁星推薦這個升學管道，除事先舉辦說明會先行向全體家長、學生說明甄選入學之作業及內涵，也透過升學輔導會議和各高三導師研商升學輔導的因應對策。

等到成績公佈後，透過校內網路初選機制及導師積極的輔導，為學生先進行篩選，再與學生及家長配合學生興趣性向做最有利的志願安排，才獲致如此優異成果。

本次繁星錄取生有25人(超過4成)非學校第一順位但仍順利錄取，例如中興大學錄取5位學生，其中有4位學生非第一順位，顯示師長輔導及學生選填校系都有經過縝密的討論及推演。

(中時)

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