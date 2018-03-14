枇杷季開跑！採果體驗樂遊太平

2018年03月14日 18:24 中時 林欣儀

太平區農會總幹事余文欽示範剝枇杷，強調太平枇杷口感綿密、甜度至少達到12度。（林欣儀攝）

太平枇杷季開跑了，想吃一口黃澄澄的「黃金果」正是時候！受今年氣候冷熱分明影響，太平區枇杷產量較往年增加且品質佳，為行銷枇杷、同時推廣太平區觀光，農會與公所攜手推出3套「農遊太平」旅遊行程，想來個一日遊、採果或認養果樹，讓民眾深度玩太平。

拿起鮮黃色枇杷，太平區農會總幹事余文欽宣告枇杷季正式展開，他當場示範剝枇杷方式並大口咬下令人垂涎欲滴的果肉，直呼「好甜」。余文欽指出，今年氣候協調、冬季有冷有熱且雨水豐富，今年枇杷產量較往年增加約1至2成，且果實口感綿密、入口即化，甜度平均高達12度以上，現在起至4月上旬是品果的好時機。

「太平有酒莊、蝙蝠洞及古農莊等景點！」太平區長陳小菲細數當地觀光特色，她表示，配合枇杷節產季，特別推出「枇杷咖啡巴士」、「枇杷採果體驗」及「枇杷樹認養」3套休閒農業體驗活動，其中枇杷咖啡巴士帶領民眾參觀枇杷產業、體驗窯烤枇杷披薩並串聯周邊景點，享受一日農園時光。

余文欽則說，枇杷有「水果頭」之稱，是每年春季第一種上市的水果，為幫助民眾更深入了解枇杷產業與文化，今年首度開放民眾採果、認養枇杷樹，希望藉由親採枇杷、品嘗枇杷酵素及水果酒等方式，讓更多人了解「黃金果」的特色與美味。

推廣太平觀光產業，農會還在頭汴坑山區舊非洲鱷魚場彩繪長約70米的3D圍牆，14日正式揭幕，牆面上繪製枇杷、台灣藍鵲等圖樣，藉此提醒民眾枇杷產區到了。而農業局長王俊雄則允諾將爭取企業贊助，要將枇杷產業納入農業保險，保障農民權益。

(中時)