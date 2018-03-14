繁星熠熠！二信高中獨領風騷　學子都想從醫

2018年03月14日 18:27 中時 張穎齊

大學繁星今（14）日放榜，基隆市私立二信高中再度刷出漂亮成績，錄取國立大學人數共計26人，其中「基隆榜首」陳品竹如願通過陽明大學醫學系第1階段，將力拚第2階段；而田明勗與郭柏逸也成為全校「唯二」的準台大生。值得一提的是，3位同學都有想幫助他人的熱忱，未來都希望可以從醫，回饋社會。

「想要當醫生幫助更多人！」考取74級分好成績的陳品竹，2月23日學測成績出爐後，便立志要上陽明大學醫學系，14日繁星放榜更如願以償成功通過第1階段，難以想像的是，「亦動亦靜」的她還曾擔任國標舞社長，雖然就讀自然組，卻也熱愛閱讀文學與跳舞，各方面表現都相當優秀，由於從小就喜歡幫助別人，希望未來可以當上醫生。

田明勗與郭柏逸則是全校「唯二」考上台大的學生，巧合的是，2人不約而同都想要考取台大藥學系，不過由於藥學系分數太高，田明勗以70級分錄取生化科學系，郭柏逸則以69級分錄取病理與微生物學系，2人均表示，進入台大後，仍然希望選修藥學系課程，因為台灣已邁入高齡化社會，想要從醫幫助更多長輩。

「努力不一定有收穫，但不努力就什麼都沒有！」郭柏逸是銘傳國中畢業的學生，起初成績並不理想，進入二信高中時還是中後段學生，但憑著「龜兔賽跑」的精神，一躍升上前段班，並成為學校進步幅度最大的學生之一，令校長林立也十分欣慰。

二信高中統計，今年繁星甄選共47位同學上榜，其中國公立高達26位，另外還有陳柏宇、陳品妤、許育綾、陳柏銘4位錄取清大，陳智楷錄取交大，林君諺、黃秉家錄取成大，張友友錄取政大，台清交成政等5所頂尖大學攻上10位，同時也是連續第3年拚進陽明大學醫學系，成績相當亮眼，不遜色台北學校。

(中時)