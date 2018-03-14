繁星放榜資訊看過來！基隆各校表現亮麗

2018年03月14日 18:26 中時 張穎齊

大學繁星推薦入學今（14）日放榜，基隆市各高中均表現亮眼，其中基隆女中錄取國立大學暨醫學校院有44位學生。（國立基隆女中提供）

大學繁星推薦入學今（14）日放榜，基隆市各高中均表現亮眼，其中安樂高中有18位同學錄取國立大學。（安樂高中提供）

大學繁星推薦入學今（14）日放榜，基隆市教育處統計，全市9所公私立高中今年繁星推薦入學共錄取公立大學151人，其中錄取台大7人、錄取清大4人、錄取成大7人、錄取政大7人、台師大則有4人錄取；私立大學方面，共計有230位學生錄取。總錄取率達71.8％，顯示基隆地區學生在大學繁星入學申請管道中具有相當優勢。

基隆的「常勝軍」私立二信高中表現相當亮眼，二信統計，今年繁星甄選計47位同學上榜，其中錄取國立大學26位，台清交成政等5所頂尖大學攻上10位，突破繁星第1輪限錄取1名的枷鎖，其中「基隆榜首」陳品竹以74級分通過陽明大學醫學系第1階段，並成為連續3年拚進陽明醫科的基隆學校，另外田明勗錄取台大生化科學系與郭柏逸錄取台大病理與微生物學系。

國立基隆高中統計，共有33名學生錄取國立大學，繁星錄取率約75％，高於全國平均，其中有38位同學選讀的學校為企業最愛大學前10名的學校，而錄取台大政治系的游凱竹，也成為全校唯一的準台大生。

國立基隆女中則統計，此次報名繁星計畫123人，上榜80人，錄取率達65.04％，其中國立大學暨醫學校院高達44位同學，再創學校新高，另外也是全校「唯二」的台大生林郁倢錄取會計系、劉若萱錄取職能治療系。

基隆市立安樂高中統計，35名學生錄取繁星，其中18人錄取國立大學，應屆考生中超過4分之1搶先上大學，而全校的榜首邱士軒則考上台大藥學系，表現最為亮眼。

值得一提的是，台大教務處註冊組指出，今年共有252所高中的學生錄取台大繁星，其中有3校首次有學生錄取，這3所學校之中，就有包括基隆市私立輔大聖心高中，該校的吳育修錄取台大物理治療系。

(中時)