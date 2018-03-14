體育署不挺 要足協317緊急大會也暫停

2018年03月14日 18:10 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

國際足總（FIFA）認為中華足協改選過程不公，來函要求足協暫停所有理監事改選工作。足協14日中午已發表聲明稿，表示17日不按原定行程改選理監事，改辦「第12屆第1次會員代表大會」，議決「是否開放非會員代表參選」。主管機關體育署則行文足協，要求足協在爭議尚未釐清前，避免衍生其他新爭議，暫緩舉辦該會員大會。

足協這次改選爭議連連，兩派人馬爭執的最大關鍵在足協認定「非會員代表」不得參選理事長，卡住台日關係協會邱義仁的參選資格。FIFA接獲檢舉後，來函要求選舉暫緩，強烈建議足協暫停所有改選工作，待FIFA和亞足聯（AFC）的聯合代表團來台商討與評估，再做定奪。

足協14日上午已發給會員代表第12屆第1次會員大會報到須知，隨後表示遵照FIFA指示，惟17日仍將召開「緊急會員大會」，議決「是否開放非會員代表參選」之議題。引發邱派人士抗議，認為FIFA的要求是「暫停所有理事會選舉相關工作」，緊急會員大會之議題攸關本次改選，不可在FIFA人員抵達前商討。

體育署14日下午行文足協，表示足協章程除依我國人民團體法規定報主管機關備查外， 亦須經過FIFA許可。而辦理理監事會選舉及選務小組審查參選資格， 涉及人民團體法等相關法令之適用及FIFA之認定。因此，爭議事件尚未釐定前，為避免衍生其他新爭議，請足協立刻暫緩第12屆第1次會員代表大會，並暫停理監事選舉。

(中時電子報)