金門雙乳山坑道不怕炮彈 卻因開路慘遭怪手截斷

金門進行「司法大道」開路工程，卻將雙乳山坑道的支坑道截斷。（李金生攝）

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遭截斷的坑道口剖面，已由施工單位用土石封閉。（李金生攝）
金湖鎮長蔡西湖說明，道路下方的坑道並未遭到破壞。（李金生攝）
全長1142公尺的雙乳山坑道，可俯瞰金門北海岸船舶動靜，極具戰略地位和價值，也是當年工程最浩大的軍事設施。（李金生攝）
動用21萬餘人興建的雙乳山坑道，屬於圓形坑道系統，沿途路徑錯綜複雜。（李金生攝）
光華堡是雙乳山坑道的重要據點群之一，目前保存現況良好。（李金生攝）
雙乳山坑道的通氣孔。（李金生攝）
光華堡的坑道入口，可見激勵士氣的精神標語。（李金生攝）
光華堡的坑道入口，也可看到蔣公題頒的「毋忘在莒」標語。（李金生攝）
坑道內的「臥薪嘗膽」精神標語。（李金生攝）
坑道內的「雪恥復國」精神標語。（李金生攝）
坑道內的「共匪不滅、誓死不歸」精神標語。（李金生攝）
坑道內的「有我在就能中興復國」精神標語。（李金生攝）
坑道內的「共匪不滅、軍人之恥」精神標語。（李金生攝）
坑道內的「守紀律、打勝仗」精神標語。（李金生攝）
坑道內的「有我無敵」精神標語。（李金生攝）
金門戰地史蹟學會痛心雙乳山坑道未獲應有重視和維護。（李金生攝）
金湖鎮長蔡西湖表示，將研議可行補救措施，讓工程更妥適進行。（李金生攝）

1956年動員國軍21萬人次興建，走過兩岸烽火對峙年代的金門雙乳山坑道，部分支坑道在進行司法園區至環島北路道路開挖工程時遭到截斷，引起當地文史工作者嚴重關切，痛心政府單位做事馬虎、粗魯，將世界級戰地史蹟摧殘得柔腸寸斷，要求暫停施工並切實調查環境資源，盡快完善補救一下。

坐落於金門島蜂腰部的「雙乳山坑道」，在1956年年10月20日啟建，次年10月30日完工，共動用國軍21萬700人次，期間因天雨土崩造成5人殉職，其中4人為台籍充員兵。

這條位於金門中間地帶，雄峙於雙乳山制高點，支道縱橫錯雜，全長1142公尺的坑道，可俯瞰金門北海岸船舶動靜，極具戰略地位和價值，也是當年工程最浩大的軍事設施。

但走過1958年「823炮戰」的雙乳山坑道，部分支坑道卻在最近由縣府撥款4000餘萬元，金湖鎮公所負責執行的「司法大道」開挖工程時遭到攔腰截斷，並在剖面處再以水泥方石堵死，讓多年來一直呼籲政府妥善保存、維護的金門戰地史蹟學會十分痛心，直言不幸構工罹難的國軍英靈也會「死不瞑目！」

該學會指出，縣府當初曾保證任何工程的進行，都絕對不會去碰坑道，如今卻以「一刀兩斷」粗魯的手段摧殘、糟蹋金門引以為傲的戰地史蹟，讓人擔心在重型機具張牙舞爪挖掘下，將導致原本完整的世界級據點群四分五裂，並帶來道路崩塌的安全顧慮，建議立即暫停施工，並以透地雷達調查和繪製完整坑道圖，同時以變更設計的方式，修復遭破壞的坑道段落。

金湖鎮長蔡西湖則表示，任何戰地史蹟都是金門的寶，誰也不想去破壞它，全長1000公尺、寬12公尺的司法大道，預定在明年底完工，主要用以連絡環島北路和伯玉路，達到分流讓交通更加安全的目標，當初規畫勘查時並不知下面有坑道，直到重車進場才發現塌陷，將研議可行補救措施，讓工程更妥適的進行。

(中時)

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