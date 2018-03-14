物理天才獲獎無數 霍金竟曾被朋友賭將一事無成！

2018年03月14日 18:17 中時電子報 蔡萱

作為當代最有名物理學家之一的霍金一輩子獲獎無數，雖然他與諾貝爾獎始終無緣，但他的著作《時間簡史》聞名全球，甚至榮登暢銷書排行榜上百周，賣出超過800萬冊，這也證明了他對探索於宇宙的成就不會隨著他的逝世而被消失。不過沒想到成就如此之高的他，小時候卻是一位不被朋友看好的「魯蛇」，霍金曾在自傳中表示，小時候有朋友拿一袋糖果打賭他長大後將一事無成。

據英國《衛報》報導，成為知名物理學家和暢銷書作家的霍金，也曾在自傳《我的簡史》（My Brief History）中，透露了自己奇妙的人生經歷，除了自己小時候字醜、作業凌亂外，雖然有同學沒看走眼，暱稱他為愛因斯坦，但也有朋友不看好他，朋友也在他12歲時拿著一袋糖果和他打賭，賭霍金終身將一事無成。對此他曾幽默的表示，現在不知道這場賭局究竟誰輸誰贏。

英國知名天以物理學家霍金（Stephen Hawking）主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型，在統一20世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

霍金最著名的最知名的著作《時間簡史：從大爆炸到黑洞》，曾登上英國《星期日泰晤士報》暢銷書排行榜達237周，賣出百萬冊，再加上他近年經常發表對生命、人類、核武和外星人等的個人看法，以及參演熱門美劇《生活大爆炸》等，都時常引發網路熱議，成為新一代的科普網紅。

(中時電子報)