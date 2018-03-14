誤導原住民歷史 原轉會：吳鳳故事傷害嚴重

2018年03月14日 18:22 工商 崔慈悌

總統府今天公布2017年原轉會工作報告書指出，過去的課本包括吳鳳等故事，誤導原住民族歷史與形象，未來將持續推動強制性同化教育的歷史真相調查工作，並關注原住民社會方面高度要求的自治主張。

總統府發言人林鶴明表示，依據《總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會設置要點》規定，每年度結束前，原轉會應就工作推動情形提出年度報告書。

去年12月28日原轉會召開第4次委員會議時，幕僚單位與五個主題小組即提交2017年工作報告書初稿，經委員會議討論後進行修改、編輯，於今日正式公布核訂版本。

林鶴明說明，報告書分成四章，依序為原轉會簡介、歷次委員會議成果、主題小組工作報告、幕僚單位工作報告。全書共450餘頁，呈現了過去一年來原轉會各項工作的推動情形。

報告書中指出，新年度，文化小組將採取新的工作策略，持續推動強制性同化教育的歷史真相調查工作，並著手開始檢視與調查歷史過程中文化資產治理、原住民生活與傳統生產方式及自然資源利用管理等文化，與其相關的祭儀、信仰、禁忌規範和價值體系遭受強迫促變的歷史正義與真相。

調查過程中更將一併關注原住民社會方面高度要求的「自治」主張，與原住民文化經驗，同時觀察政府機關回應原住民自治籲求所行的「共管」機制之實踐成效，是否能對追求原住民轉型正義之實現具有價值。

文化部也預計在今年辦理「文學徵件比賽」，納入和解與溝通的理念，以期透過多元管道促進公民溝通效益。

在歷史小組部分，去年曾檢視教科書中，對原住民族具有誤導史觀或明顯傷害原住民形象者，發現初期的歷史課本完全沒有原住民族歷史內容，亦即原住民族的歷史是不存在，其中「吳鳳」這一相關主題的內容傷害、扭曲、誤導原住民族歷史與形象者最為嚴重。

原住民族委員會已在研究與書寫具台灣 原住民觀點的「原住民族歷史通論」，以及「國小及國高中歷史課本教科書之檢視與分析」研究前置作業及初步研究，將排入今年工作項目中繼續執行。

林鶴明表示，即日起，原轉會2017年工作報告書全文已上網公開，歡迎各界下載檢視。原轉會幕僚單位也將印製紙本報告書，主動提供五院及行政院所屬中央二級機關參考、辦理，以促進原住民族歷史正義與轉型正義工作的落實。

(工商)