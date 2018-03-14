彰化縣大型求職博覽會 提供造型和協助調整心理狀態應徵

2018年03月14日 18:26 中時 吳敏菁

彰縣府勞工處今年規劃4場大型就業博覽會，分別於3月24日南郭國小、5月19日員林國小、7月14日和美實驗學校、9月15日員林國小登場。會場還提供「唱旺四部曲」，提供時尚造型區、健康體驗區、就業探索區、心靈天使區，讓求職者以最好的外型和心理狀態應徵。

今年度第一場就業博覽會訂於3月24日上午9點在南郭國小辦理，正值年後轉職潮逐漸進入高峰期之際，縣府邀請縣內廠商參與徵才，提供2000多個工作機會，包含製造業、高科技業、服務業、保全業等60家廠商。

職類包含工程師、業務專員、現場儲備幹部、研發設計人員、作業員等多元化職缺

，徵才廠商包含：友達、大立光電、矽品科技、建大工業、順德工業、台灣百和、寶成工業、正新橡膠、台灣玻璃、摩斯漢堡、台灣之星、特力屋等。

勞工處長吳蘭梅表示，為了讓求職者發揮長才覓得好工作，會場中舉辦「求職唱旺四部曲」，分別為「時尚造型區」，藉由專業造型師，為求職者免費義剪髮型並給予造型建議。「健康體驗區」，提供按摩，解除疲勞清醒放鬆。「就業探索區」協助求職者勇於面對未來職涯規劃，提昇就業穩定性。「心靈天使區」，由臨床心理師提供心理諮詢。

此外，現場設置「銀髮人才就業服務區」，為了開發潛在勞動力人口且因應台灣未來人口老齡化的趨勢，專人提供就業服務諮詢以及研習課程，歡迎55歲以上民眾或已經請領退休給付、有求職意願銀髮族，一同前往預約幸福，展薪未來。

勞工處表示，除了辦理大型之就業博覽會外，每年亦不定期辦理200多場單一及小型徵才活動，目前在縣轄內設有8個就業服務台，彰化就業服務台、全興就業服務台、鹿港就業服務台、田尾就業服務台、溪湖就業服務台、二林就業服務台、田中就業服務台、和美就業服務台，並將訊息即時發佈於FB粉絲團。

(中時)