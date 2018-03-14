風車達人分享綠能創新應用 為屏東就博會暖身

2018年03月14日 18:26 中時 林和生

「2018屏東地區就業博覽會」將於17日在屏東縣立體育館前廣場登場，勞動部屏東就業中心先邀風車達人李泳宗為屏東32位待業者分享如何運用嘉義縣布袋鎮強勁風力打造風力發電機過程，盼藉此激盪大家作綠能創新應用，投入綠能產業或自行創業。

屏東就業中心主任翁素足表示，屏東今年最大場「2018屏東地區就業博覽會」登場時間是3月17日上午9點至中午12點半，今年以綠能產業為特色主題，在現場115家廠商釋出近2000個職缺中，就包括了太陽能、風力發電、沼氣發電等綠能相關產業職缺。

為鼓勵民眾在面對綠能產業新興科技時代，藉由生活上的體驗、激盪開創更多新型態的綠色創業機會，特別邀請風車達人李泳宗在就博會登場前，先為當地待業者分享綠能創新應用經驗。

李泳宗說，他是在10多年辭掉汽車修護工作，返回嘉義縣布袋鎮老家與哥哥一同經營汽車保養廠，因當時發生金融海嘯、擔心車廠生意受波及影響生計，加上電費又要調漲，因而產生開發收入來源想法。

走在布袋海邊吹著海風，他想起先前看過的國外風力發電影片，了解風力發電原理，突發奇想，「或許嘉義布袋就可利用西南沿海空曠、無遮蔽地形，發展風力發電」。

他一頭栽入後，利用車廠內的汽車發電機及輪胎鋁圈等，開發第一台風力發電機，架在自家魚塭旁，「沒想到耗時7個月製作的風力發電機，僅過7天就因強勁風力而解體」。他不氣餒，繼續改良，最後在花費數百萬元成本、研發可變翼葉片後，終於克服瞬間強風問題。風力發電機產生的電力為他每個月節省數千元電費。

(中時)