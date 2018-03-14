佳儷成長志工隊十年有成 暢談媽媽的愛

2018年03月14日 18:26 中時 陳世宗

「婦女撐起一片天！」現在女性朋友，多數身兼職業婦女及家庭主婦雙重身分，一方面為家庭收入在職場努力工作，另為子女的生養教育費盡心思，如果稱蠟燭兩頭燒一點都不為過；女性朋友們為家庭、先生、子女，犧牲了自己成長的機會，成為普遍的現象。

市議員朱暖英為讓女性朋友們能找機會成長，10年前成立佳儷成長志工隊，成員涵蓋社會各階層，朱暖英帶領志工們從事社會公益活動，關心學校品格教育的發展；並主辦如日語、烹飪、茶道、書法、素描、烏克麗麗、編織等各種成長課程，群策群力、集思廣益除了成員的成長之外也為社會增添無限的溫暖。

朱暖英說，她擔任市議會教育文化小組的成員，對於學校教育有很多的理念及做法，其構想都是來自於志工姐妹們長期在基層接觸以及服務的心得，她對市政府教育政策的監督以及建議，都是有所本的，絕非空穴來風。

朱暖英指出，如要求學校應該積極推動品格教育，就是因為志工姐妹們發現毒品危害問題的嚴重，及傳統道德觀念的淪喪，已經嚴重危害到我們下一代，所以加強品格教育刻不容緩；志工姐妹們所見所聞提供給議員作為問政的參考，大家群策群力為社會的進步共同努力。

代表國民黨參選台中市長的盧秀燕說，她是東興國小愛心志工，曾站過交通導護，對於志工們的辛勞點滴在心頭。朱暖英指出，東興國小圖書館及大業國中的外圍人行道以及校園內部的改善，中央補助部分都是盧秀燕委員幫忙爭取的，其他學校透過她向中央爭取預算的也非常多。

朱暖英呼籲所有女性朋友，在相夫教子及職場打拼之餘，一定要找機會讓自己成長，因女性朋友是家庭重要支柱，更是社會穩定的力量，女性朋友正向成長社會必然健康發展。

(中時)