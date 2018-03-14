雲縣犁掉44公頃蔬菜 農委會主委陳保基指責遭嗆

2018年03月14日 18:41 中時 周麗蘭

雲林縣府補助耕鋤救短期葉菜，總計犁掉44.8公頃、近900公噸蔬菜，短期葉菜價格稍微回神，但大宗蔬菜的高麗菜、包心白菜目前每公斤7元、5元，整體菜價仍偏低，針對前農委會主委陳保基指責政府不應該啟動耕鋤，雲林縣農業處長林慧如表示，政策問題造成的，「不然你要怎樣？」

因應北農20天內休市11天造成葉菜大量囤積，菜價一路崩跌，雲林縣運到北農拍賣的蔬菜量一天800公噸，占北農拍賣量一半，雲林縣府5日自行宣布6日至10日補助耕鋤短期葉菜每分地7500元。

縣府統計總共收到345件申請案，總共耕鋤44.85公頃、896公噸蔬菜，包括油菜、青江菜、蚵白菜、大陸妹、芥藍，耕鋤面積比預估的少，不少農民哀號耕鋤補助措施推出前兩天，很多菜農看破已耕鋤掉了。

短期葉菜價格漸漸回神，西螺果菜市場14日交易量1000公噸，比前兩天約少100公噸，平均交易價格17.5元，比上週16元左右已小漲1元。

上周均價低於10元的短期葉菜類，14日均價為小白菜每公斤15.8元、蚵白菜14元、青江菜16.7元、菠菜21.1元、大芥菜12元、小芥菜21元、芥藍16.9元、油菜16元。

農業處長林慧如表示，整體菜價還是偏低，高麗菜令她擔心，據她所知日本目前很缺菜，希望中央加強輔導高麗菜外銷。

針對陳保基抨擊政府不應補助耕鋤使全民埋單一事，林慧如反問「不然你要怎樣？」這波蔬菜價格崩跌不是農民操作錯誤，是北農休市政策錯誤導致，5日找來農會、合作社場開會，他們提出第一個建議就是「耕鋤」。

(中時)