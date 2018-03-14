跳鼓陣尬太鼓 國小生、憨兒齊聚切磋學習

朝興太鼓隊及龍山國小跳鼓陣透過才藝交流，互相切磋學習。(圖/朝興基金會提供)

友善列印
中時電子報

「讀萬卷書，不如行萬里路」，龍山國小全校師生，日前由校長方建良及所有教職員，帶領著全校一到六年級的學生親訪朝興基金會，打破課堂教學，盼能透過面對面的相處，讓國小學子，學習與智能障礙的孩子相處。

朝興太鼓隊及龍山國小跳鼓陣的演出揭開活動序幕，隆隆的鼓聲響起，聲勢浩大的跳鼓陣行回禮，兩方透過才藝交流，互相切磋學習。方建良表示，「跳鼓陣是龍山國小所訓練的傳統技藝，希望能將這種熱血沸騰的精神與朝興基金會的孩子分享，也期盼孩子們能透過自身才藝，帶給朝興憨兒一場精采的表演。

除才藝交流外，還有一項重頭戲活動，就是龍山國小學生陪伴憨兒進行香氛包製作課程，期盼彼此能在課堂中擦出火花，從互動中找到相處的方式。龍山國小同學吳育賓指出，朝興憨兒都很熱情的告訴他們怎麼做，他們很快就完成了，他自己也會跟憨兒們說，膠水要怎樣拿才不會擠出太多。

每一份香氛包禮盒的產出，都是孩子們互助的成果，課程中，孩子也找到彼此互相幫助的方式。朝興基金會執行長徐培凱表示，中心目前總計收容60位智能障礙的孩子，鮮少有機會可以與外界接觸，此次看到這麼多的學生來陪伴孩子們度過半天，其實受惠更多。除了捐款、捐物資外，來到中心陪伴孩子，也是很大的幫助。

(中時電子報)

旗美高中繁星入學錄取58位 再創… 郭為美慨贈郭柏川畫作　南美館再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。