跳鼓陣尬太鼓 國小生、憨兒齊聚切磋學習

2018年03月14日 18:36 中時電子報 吳佳晉

「讀萬卷書，不如行萬里路」，龍山國小全校師生，日前由校長方建良及所有教職員，帶領著全校一到六年級的學生親訪朝興基金會，打破課堂教學，盼能透過面對面的相處，讓國小學子，學習與智能障礙的孩子相處。

朝興太鼓隊及龍山國小跳鼓陣的演出揭開活動序幕，隆隆的鼓聲響起，聲勢浩大的跳鼓陣行回禮，兩方透過才藝交流，互相切磋學習。方建良表示，「跳鼓陣是龍山國小所訓練的傳統技藝，希望能將這種熱血沸騰的精神與朝興基金會的孩子分享，也期盼孩子們能透過自身才藝，帶給朝興憨兒一場精采的表演。

除才藝交流外，還有一項重頭戲活動，就是龍山國小學生陪伴憨兒進行香氛包製作課程，期盼彼此能在課堂中擦出火花，從互動中找到相處的方式。龍山國小同學吳育賓指出，朝興憨兒都很熱情的告訴他們怎麼做，他們很快就完成了，他自己也會跟憨兒們說，膠水要怎樣拿才不會擠出太多。

每一份香氛包禮盒的產出，都是孩子們互助的成果，課程中，孩子也找到彼此互相幫助的方式。朝興基金會執行長徐培凱表示，中心目前總計收容60位智能障礙的孩子，鮮少有機會可以與外界接觸，此次看到這麼多的學生來陪伴孩子們度過半天，其實受惠更多。除了捐款、捐物資外，來到中心陪伴孩子，也是很大的幫助。

(中時電子報)