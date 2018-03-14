被迫口交「沒咬傷對方」就算合意性侵？ 司法體系出現性別盲現象

2018年03月14日 18:48 中時 朱真楷

前法官陳鴻斌被控性騷擾，最後僅遭罰1年薪俸，引發爭議。性別司改聯盟今出面抨擊司法體系遇到性別案件，經常出現失靈現象；過去就曾發生移工遭雇主性侵案，檢方竟以「被害人沒把加害人陰莖咬傷」為由認定為合意性交，不予起訴，暴露出缺乏性別意識已是司法體系的結構性問題。

台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉嫌性騷擾女助理，但受案法官認為陳鴻斌的舉動並非性騷擾，無剝奪法官身分的必要，最後僅判罰1年薪俸，輿論譁然。對此，由司改、婦女團體組成的「性別司改聯盟」，與民進黨立委尤美女、周春米共同召開記者會。

桃園市群眾服務協會主任汪英達指出，過去協會曾接洽一起性侵案，被害的女性移工指控遭雇主性侵，結果檢方調查後，卻以被害人幫雇主口交時「沒有咬傷陰莖」為由，認定雙方合意性交，根本就沒有考量到被害人若選擇反抗，很可能會遭毆打、報復。

尤美女說，當國際在三八婦女節響應「me，too」時，台灣的司法體制卻是送給婦女們「法官性騷擾女助理不免職」的大禮，顯示司法體制就是認為「抵抗是受害者要做的，沒做就是合意」，完全忽略被害者的自由意願。

尤美女進一步解釋，現在法官對性侵、猥褻的概念還認為抵抗是被害者的工作，使得性侵案被害人只要沒把加害人舌頭、陰莖咬斷，很容易就會被視為合意性交，希望未來修《法官法》時，能參酌性平教育觀念。

勵馨基金會督導杜瑛秋則強調，從許多性侵無罪的判決可看出，法官只會檢討被害人有無盡力反抗，否則就不是「理想的被害人」，這種性侵迷思，只會讓人受到二度傷害。

對此，性別司改聯盟提出4項訴求：第一，要求法務部強化法官、檢察官評鑑淘汰機制；第二，健全司法體系的性騷擾申訴；第三，落實司法人員性別教育；第四，修改《法官法》讓外部意見加入職務法庭，增加性別比例。

針對第四點，尤美女說，各機關的性別平等教育委員會，女性成員應占總數一半以上，反觀司法院的職務法庭，在審理性別案件時，成員性別比例經常很懸殊；因此，未來應將職務法庭審理性別案件的組成納入性別比例關係。

(中時)