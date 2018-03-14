被迫口交「沒咬傷對方」就算合意性侵？ 司法體系出現性別盲現象

前法官陳鴻斌因性騷擾女助理被免除法官職務，職務法庭再審後改判不需免除法官職務，引發後續抗議不斷。（中央社）

友善列印
中時

前法官陳鴻斌被控性騷擾，最後僅遭罰1年薪俸，引發爭議。性別司改聯盟今出面抨擊司法體系遇到性別案件，經常出現失靈現象；過去就曾發生移工遭雇主性侵案，檢方竟以「被害人沒把加害人陰莖咬傷」為由認定為合意性交，不予起訴，暴露出缺乏性別意識已是司法體系的結構性問題。

台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉嫌性騷擾女助理，但受案法官認為陳鴻斌的舉動並非性騷擾，無剝奪法官身分的必要，最後僅判罰1年薪俸，輿論譁然。對此，由司改、婦女團體組成的「性別司改聯盟」，與民進黨立委尤美女、周春米共同召開記者會。

桃園市群眾服務協會主任汪英達指出，過去協會曾接洽一起性侵案，被害的女性移工指控遭雇主性侵，結果檢方調查後，卻以被害人幫雇主口交時「沒有咬傷陰莖」為由，認定雙方合意性交，根本就沒有考量到被害人若選擇反抗，很可能會遭毆打、報復。

尤美女說，當國際在三八婦女節響應「me，too」時，台灣的司法體制卻是送給婦女們「法官性騷擾女助理不免職」的大禮，顯示司法體制就是認為「抵抗是受害者要做的，沒做就是合意」，完全忽略被害者的自由意願。

尤美女進一步解釋，現在法官對性侵、猥褻的概念還認為抵抗是被害者的工作，使得性侵案被害人只要沒把加害人舌頭、陰莖咬斷，很容易就會被視為合意性交，希望未來修《法官法》時，能參酌性平教育觀念。

勵馨基金會督導杜瑛秋則強調，從許多性侵無罪的判決可看出，法官只會檢討被害人有無盡力反抗，否則就不是「理想的被害人」，這種性侵迷思，只會讓人受到二度傷害。

對此，性別司改聯盟提出4項訴求：第一，要求法務部強化法官、檢察官評鑑淘汰機制；第二，健全司法體系的性騷擾申訴；第三，落實司法人員性別教育；第四，修改《法官法》讓外部意見加入職務法庭，增加性別比例。

針對第四點，尤美女說，各機關的性別平等教育委員會，女性成員應占總數一半以上，反觀司法院的職務法庭，在審理性別案件時，成員性別比例經常很懸殊；因此，未來應將職務法庭審理性別案件的組成納入性別比例關係。

(中時)

開車撞死4人　槍擊要犯遭判囚7年… 頭一遭 毒品藏放銀行保險箱 警埋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。