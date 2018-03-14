PANDORA新品上市派對鍾瑤大女人上身 連俞涵化身小蜜蜂

2018年03月14日 18:38 中時 陶福媛

連俞涵穿上可愛篷篷裙搭配PANDORA蜜蜂飾品，笑稱「我好像小蜜蜂! 」。（石智中攝影）

丹麥珠寶飾品PANDORA在文華東方酒店舉辦新品上市派對，邀請鍾瑤、連俞涵與會」。（石智中攝影）

丹麥珠寶飾品PANDORA在文華東方酒店舉辦新品上市派對，邀請鍾瑤、連俞涵與會，鍾瑤以一身金色小禮服搭配PANDORA金色SHINE飾品，金光閃閃，連俞涵則穿上可愛篷篷裙搭配PANDORA蜜蜂飾品，笑稱：「我好像小蜜蜂! 」

在《姊的時代》飾演大女人的鍾瑤透露，他不喜歡男生送她珠寶，因為珠寶是很個人風格的東西，「我不喜歡讓男人決定我的珠寶」，未來若有男生向她求婚，她也會先溝通自己的想法，以免收到自己不喜歡的求婚戒，十足一姊霸氣。

鍾瑤笑說，在感情上她不排除主動出擊、向對方告白，但會以邀約出遊或吃餐等方式來暗示，「我希望雙方是建立在權力對等的關係上！」，簡直是《姊的時代》周凱婷上身。

連俞涵配戴PANDORA以小蜜蜂與蜂巢等主題的SHINE金色飾品，讚嘆PANDORA的做工很精緻，可看到一隻隻可愛的小蜜蜂。她笑說自己花錢一向節制，會精心挑選自己真正喜歡的飾品，例如有紀念價值或是有意義的飾品，例如PANDORA的小蜜蜂珠飾「BEE ME」代表勤奮工作、積極向上，又有自我實現的意義，贏得她的芳心。

PANDORA發表全新SHINE系列金色調珠寶，在純銀飾鍍上18K金，以太陽的金色調揭開春季的奢華饗宴，並以蜜蜂、蜂巢及陽光為靈感發想，並邀請魏如萱將在上市派對上擔任演唱嘉賓。

(中時)