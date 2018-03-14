早餐霸主是你？網友激推TOP5：這個堡年賣2600萬個

2018年03月14日 18:42 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

一日之計在於晨，早餐是一整天能量的來源，吃好吃巧很重要，不過光從床上爬起來就有夠難了，擠出時間買早餐更是難上加難，想要馬上拿到餐點但又不想吃便利商店的冷食，速食店的早餐就是好選擇，現做熱食方便又快速，而在這麼多家的連鎖速食店裡，哪一道美味才是霸主呢？

最近DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》，從2017年6月9日到2017年12月5日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出網友們最愛的速食店早餐，快來看看前五名有哪些吧！

▍1、麥當勞滿福系列 ▍

榮登冠軍就是麥當勞的「滿福系列」，帶有Q勁的麵包夾著鹹香豬肉片、香雞排、鮮嫩雞蛋，豐富的滋味讓人好享受，選擇款項多達七種，年賣2600萬個的滿福堡，難怪能拿下第一。

黃詩涵🇹🇼（@shih_han0420）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 27 日 5:36 下午 張貼

黃詩涵🇹🇼（@shih_han0420）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 24 日 8:01 下午 張貼

▍2、麥當勞吉事蛋堡 ▍

第二名同樣也是由麥當當的吉事蛋堡拿下，使用「氣蒸法」烹調的太陽蛋吃來柔嫩，搭配飲品只要39元的價格讓小資族覺得超划算。

weiweilove（@likedk0101）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 11 日 6:00 下午 張貼

▍3、丹丹漢堡廣東粥 ▍

這間到南部必吃的速食店走中西合併路線，經典的廣東粥有玉米、皮蛋、豬肉、肉鬆，配料相當豐富。

韻如❣사과 ʕ⋈•◡-ʔ（@apple0611ya）分享的貼文 於 PDT 2016 年 9月 月 25 日 1:14 上午 張貼

Judy Chen（@judy2091）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 9 日 6:21 下午 張貼

▍4、丹丹漢堡麵線羹 ▍

帶有甜味的麵線羹加辣後讓人一口接一口，價格同樣便宜實惠，也難怪能在排行榜上占有一席之地。

Rebecca（@ruru107）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 29 日 2:13 上午 張貼

林小花（@sofassy）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 22 日 12:28 上午 張貼

▍5、摩斯元氣牛肉蛋堡 ▍

摩斯元氣牛肉蛋堡吃得到清爽的萵苣和日式風味的調醬，雖然單價稍稍高一些，但份量十足一樣讓人覺得CP值超高！

(中時電子報)

打勾勾。日常（@ladyberrygogo）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 14 日 7:04 下午 張貼