華航去年營收創歷史次高 董座：今年也很有信心

2018年03月14日 20:26 中時 陳祐誠

中華航空去年營收1563.36億元，創下歷年次高，董事長何煖軒表示，董事會將於3月22日公布財報，他個人則對今年充滿信心，並鎖定發展航太維修市場，未來修飛機利潤上看10％至20％，還要放眼從「維修」升級為「製造」。

何煖軒表示，前兩年華航開了不少新航點，包括直飛倫敦、今年與法航共掛班號直飛巴黎等，在歐洲的航點「該有的都有了」，今年應該會處於守成。而華航、華信、台灣虎航的分工，他直言是「華航負責戰略策畫，華信、台虎則是戰術運用」，3個公司互補，讓集團調度更靈活。

何指出，華航3月25日起將飛航美國安大略機場，是亞洲唯一，若考量營運成本，以及降落費、租金更合理的情況下，也不排除把洛杉磯的營運據點遷往安大略。

華航去年宣布與諾騰（NORDAM）公司合作成立複合材料維修廠「諾騰亞洲股份有限公司（NORDAM Asia Limited）」，強化華航航太維修能量，預計4月初申請建照，5、6月動工，並在明年底加入維修行列。何煖軒說，華航除航太維修外，也訂下目標要進入製造領域，在複合材料、零組件方面，提升台灣實力。

面對近2年來華航的紛紛擾繞，何煖軒再度向工會喊話，「飛安與紀律沒有打折扣的空間」，若沒有這兩點原則，就不是好的航空公司，若有人違背，他不會退讓。

(中時)