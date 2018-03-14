北捷1280坐到飽民眾賺翻？作家痛批柯文哲：墮落！

2018年03月14日 18:50 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

雙北昨天(13日)宣布將共同推出1280元的捷運優惠月票，可以不限距離、次數搭乘捷運與公車，但優惠推出後民眾意見正反兩極，有作家在臉書上批評雙北市長更本沒有遠見。

知名作家洪雪珍在臉書上說自己每個月要花3000元搭捷運轉公車，憑什麼一個月可以少花1720元，指出北捷光靠乘車收入是虧損的，必須要靠商場租金或銷售周邊才能補貼，原本票價只要調高5毛，就能夠避免虧損，現在反而推出優惠，聽到後第一個反應，不是高興能夠省錢，而是莫名其妙。

洪雪珍批評「以『最會還錢的市長』為傲的柯P堕落了」，她指出，以前柯P對於朱立倫的優惠提案一直有意見，柯P當時表示「不能只看眼前的收費好像不錯，將來捷運要大修，正是台灣步入老人國的時候，五成以上是老人，出門都困難，還搭什麼捷運？到時候捷運的營收勢必減少，卻付不出巨額的維修費，連年輕人都別想出門上班上學了。」，如今在重陽節刪除敬老金，又跟著朱立倫一起做出莫名其妙的補貼，是因為要選市長了，必須討好選民，實際上變成名符其實的「債留子孫」。

洪雪珍也批評朱立倫，當上新北市長後幾個補貼式政策實在離譜，比如大學畢業生找不到工作，可以向政府申請補助，讓她訝異不已，直問「大學生何時變弱勢族群？」

洪雪珍說，這種齊頭式的補貼討好誰？每個人都能得到便宜，不覺得自己是享有特權的，就不會心存感激，根本是無效的討好，要補貼可以，但應該針對弱勢族群或中低收入戶甚至是學生們放低折扣，而自己是有能力工作賺錢的人，卻這樣被補貼，只會感到被羞辱。

洪雪珍最後說，城市應該是要永續經營，交通更是最重要的建設，但這樣虧損下去，「你可以想像哪天捷運沒錢維修，停擺了，怎麼開始一天嗎？」

不少網友認同，表示這個政策根本就是媚俗，而非公利，但也有人說捷運是公眾事業，本來就並非以賺錢為目的，為何要用經營事業的眼光去看待，同時更有人指出去年北捷整體盈餘創新高，不能只講乘車收入虧損，引發網友們論戰。

(中時電子報)