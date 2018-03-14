牛排教父加持 新光三越信義A4 3家店沾星光

2018年03月14日 18:57 中時 郭家崴

鄧有癸在新光三越信義A4有3家店，除5F有TC TOP CAP STEAKHOUSE，在B2有iPasta和WHAT'S GREEN沙拉。（新光三越提供）

新光三越信義A4 TC TOP CAP STEAKHOUSE美國頂級NEWPORT牧場28天帶骨乾溼式熟成紅屋牛排22oz，2人份，每人3800元。（新光三越提供）

教父牛排（Dannys Steakhouse）今（14日）獲《台北米其林指南》一星肯定，其創辦人鄧有癸有「牛排教父」稱號，旗下餐飲品牌眾多，在新光三越台北信義新天地A4的3家餐廳和台中中港店的1家餐廳一舉同沾星光，新光三越手腳快，稍早表示即日起使用新光三越美食訂候位服務預訂16至18日教父牛排旗下位於A4 5F的牛排餐廳「TC TOP CAP STEAKHOUSE、」和台中中港店9F「301 boulevard」，可獨享免1成服務費。

此外，教父牛排為感謝消費者，於北、中、南餐廳推出「珍『星』感謝」回饋活動，15日至31日凡到店點用收錄於《台北米其林指南》中的「菲力老饕牛排」，可享有免1成服務費及任選1瓶（杯）教父系列酒品。

TOP CAP STEAKHOUSE頂級牛排2015年2月進駐新光三越信義A4，平日不論午餐或晚餐都座無虛席，假日一定得提前訂位，此後陸續再開iPasta手工現做義大利麵和WHATS GREEN現拌沙拉外賣專賣店，因名氣響亮、餐點講究大受歡迎。最初是新光三越執行副總吳昕陽為發揚台灣美食，眼光精準力邀合作，如今台中中港店也有301 boulevard，主打頂級牛排、手工義大利麵及披薩，讓教父牛排版圖不斷擴大。

台北信義區百貨最密集，米其林星級餐廳也最多，光是新光三越台北信義新天地4店就有4家，2010年起陸續引進上海和香港米其林星級餐廳，包括信義A9老乾杯、A8添好運、A4夜上海、A4鼎泰豐；台中中港店和台南新天地則有名人坊，推算下來共有6顆星。

名人坊是香港米其林二星，老乾杯是上海米其林一星，添好運、夜上海和鼎泰豐是香港米林一星。鼎泰豐這次還獲台北必比登推介，老乾杯和A9的欣葉台菜、A8的清真中國牛肉麵食館則獲餐廳推薦。

(中時)