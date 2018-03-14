港務公司攜手高雄市府 打造亞灣遊艇力薦招商

台灣港務公司14日在高雄港亞洲新灣區15號碼頭，宣布將在13到15號碼頭前方水域引資興建遊艇泊位案進行招商；高市府和港務公司攜手大力推薦，該說明會有25家國內外遊艇相關產業及投資人參加。 （港務公司提供）

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台灣港務公司14日在高雄港亞洲新灣區15號碼頭，宣布將在13到15號碼頭前方水域引資興建遊艇泊位案進行招商；高市府和港務公司攜手大力推薦，該說明會有25家國內外遊艇相關產業及投資人參加。

港務公司指出，該水域約3.4公頃，水深分布在6米到8米之間、平均潮差小，約僅0.45米，颱風期間水域波高0.3米以下，靜穩度高；遊艇碼頭專區視投資者規劃及船型大小，至少可規劃160席以上泊位，提供大、中、小型遊艇或超級遊艇泊靠使用。

後線陸域約1.1公頃，緊鄰海邊路及周邊路網，另有高雄輕軌光榮碼頭站，交通甚為便捷，水陸域環境優越，為國內不可多得的遊艇發展與觀光休憩處所，可供打造國際級規模的「亞洲新灣區遊艇碼頭專區」。

港務公司先就擋浪堤基礎設施規劃設計及興建，陸域及水域營運設施則由投資人自行投資開發，預計8月完成投資招商，年底開始營運。另港務公司在第三船渠興建全國首創水平旋轉之大港橋。

全橋總長109.5m，主橋為97.5m長之斜張橋，橋梁水平開啟、閉合運轉時間為3分鐘，橋面可通行約550人，將來可提供遊客及自行車通行，沿第三船渠與愛河灣，串連蓬萊商港區、大駁二文創區、鐵道園區、郵輪旅運等周邊觀光產業，塑造親水遊憩空間。

(中時)

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