心臟致命重症命危 30小時馬拉松手術救回

2018年03月14日 19:03 中時 王文吉

台中慈濟醫院幫林有仁舉辦慶生茶會，祝福他恢復健康。（王文吉攝）

台中慈濟醫院心臟外科主任余榮敏說明「林男的主動脈根出現8公分大的腫瘤，導致主動脈剝離。」（王文吉攝）

電腦斷層正常主動脈只有2到3公分直徑，林先生的主動脈根部瘤已大到8公分。（院方提供）

患者到院時電腦斷層檢查顯示，心包膜大量積液所以低血壓休克。（院方提供）

60歲林有仁去年8月為了消暑，一口氣喝下兩杯冰水，突然胸口劇痛，全身冒冷汗，家人急忙叫計程車，將他送至台中慈濟醫院急診。院方表示，患者當時到院時已休克，檢查發現急性主動脈剝離，根部主動脈瘤更達8公分大，命在旦夕，歷經30小時、2次手術才救回一命。

院方14日舉辦慶生茶會，林有仁在家人陪伴下出席，切下蛋糕並獻花感謝醫師救命之恩，場面相當溫馨。從事油漆工程的他說，自己有15年高血壓病史，平時服藥控制，病發時是下午4點多，他在家整理估價單，喝完兩杯冰水後，突然一陣劇痛，從鼻樑一路延伸到胸口。

林有仁想起父親曾因主動脈剝離開刀，懷疑自己也患同毛病，趕緊請家人叫計程車，飆速到台中慈濟醫院就醫。他走進急診室還能並交代妻子「平常心」，詎料轉眼間，血壓低得量不到，已經休克，醫護同步進行急救與檢查。

心臟外科主任余榮敏接獲通知，發現病人患有「急性主動脈剝離」與「根部主動脈瘤併發」。他指出，動脈血管直徑約2至3公分，患者已長出8公分大的主動脈瘤，導致急性主動脈離；必須極為小心剝出冠狀動脈出口的動脈瘤，同時完成心臟外科3個主要大手術。

醫護團隊歷經30小時開刀搶救，置換損壞的主動脈瓣、人工血管置換剝離破損的主動脈，並將心臟雙側冠狀動脈重新移植在新的人工血管上，輸血超過1萬毫升，相當成人血液量2到3倍，順利救回林先生生命，經30天住院治療後康復，沒有洗腎、癱瘓或截肢等其它併發症。

余榮敏解釋，正常血管有3層，內層是單層光滑的扁平細胞，簡稱內皮，中層是平滑肌，外層是結締組織。主動脈剝離發生於3個夾層中，要縫合如紙般的薄片，難度很高，更何況夾層的厚度、質地，比紙更薄、更脆，更難修補。

余榮敏強調，患者血管組織十分脆弱，手術難度倍增，術後出血也不易止住，經24小時手術後轉進加護病房，幾小時果然發生出血，再度被送進手術室。林有仁歷經生死拔河，家人心急如焚，幸有慈濟志工協助安撫，才度過難關，最疼愛的孫子祥祥也透過錄音喚醒阿公。

林有仁出席感恩會，特別獻花、送卡片感謝醫護團隊，在鬼門關前走一遭，體會健康重要，對人生相當豁達的他說「謝謝主任讓我重生，我的心臟簡直整組換新的！」還開玩笑說「我已經嚇到不敢再喝冰水了啦！」

余榮敏提醒，有高血壓病史的人在健檢時發現有主動脈瓣逆流現象，就應定期追蹤，及早發現並處理主動脈瘤，避免急性主動脈剝離發生；患者疑是馬凡氏症候群，如三國劉備身材高瘦、雙手過膝，因主動脈、血管壁較脆弱，易發生主動脈剝離，造成大出血引發猝死。

(中時)