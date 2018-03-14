頭一遭 毒品藏放銀行保險箱 警埋伏查捕毒販

警方發動販賣毒品搜索行動，查獲楊嫌等三人涉嫌共同販賣毒品。(林雅惠翻攝)

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李姓毒品中盤商涉嫌將毒品藏放在高市岡山區一家銀行保管箱，日前他開車到銀行前準備將400多公克海洛因安非他命藏放時，被埋伏員警逮捕，雖然李嫌否認販毒，但警方查出他曾因販毒品案入監服刑，假釋出獄還有2年刑期，偵訊後依毒品罪嫌移送橋檢偵辦。

岡山分局於1月間，於高雄市梓官區蚵仔寮漁港等處發動同步檢肅販賣毒品搜索、拘提行動，查獲綽號「楊桃」的嫌疑人楊男（38歲）、曾男（28歲）、謝男（42歲）等三人涉嫌共同販賣毒品，當時查扣安非他命51.52公克，由於毒品數量不少，員警持續向上溯源追查毒品上游毒販，經查發現毒品係向一名綽號「哥仔」之男子所購買，警方立即成立專案小組追緝。

警方調查，李男為了躲避警方追查，不會將毒品藏放於家中或車上，也發現他常到岡山區中山北路一家銀行，研判他在銀行不知情情況下，租用保管箱藏毒品。

12日下午4點多，李再度前往銀行，遭埋伏員警將他逮捕，並在他包包內查扣海洛因32包共222公克，安非他命17包共200公克及電子磅秤。李矢口否認販毒，供稱是自己要吸食。

員警表示，李嫌以為租用銀行保管箱藏放毒品安全，但最保險地方也不一定最安全，盼勿存僥倖心態，更提醒社會大眾各級毒品均害人匪淺，應建立「全民防毒」之觀念杜絕毒品。

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(中時)

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