大學繁星放榜 弘文、常春藤高中表現亮眼

訪問弘文高中校長張輝政
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弘文高中107年大學繁星推薦表現亮眼，林千郁（右）錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系。（王文吉攝）
弘文高中107年大學繁星推薦表現亮眼，計有89人上榜，錄取醫學系及國立大學超過半數。（王文吉攝）

弘文高中107年大學繁星推薦錄取人數再創新高，計有89人上榜，錄取醫學系及國立大學超過半數，其中林千郁因為從小陪伴視力退化的父親，並長期擔任視網膜色素病變協會志工，立志要找出遺傳病因，如願錄取台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系，而常春藤中學也表現不俗，今年錄取人數計68人，上榜率達8成。

「繁星邁向巔峰，弘文再創佳績！」弘文高中校長張輝政表示，該校「繁星」錄取人數已連續10年均為中部地區首屈一指的學校，申請入學、登記分發之各項升學成績也優於全國的優質高中。

常春藤高中有85人報名繁星，共68人上榜，錄取率高達8成，分別錄取台大、清華、交大、成功、中央、中正、中山、中興等頂尖國立大學。其中于詠自國中起便在常春藤就讀，她熱衷參與語文競賽、外交小尖兵、英語辯論、拼字大賽等，還擔任學生自治會司儀組長、排球社長，繁星錄取台大法律系。

當年會考成績只有1A4B的劉承霈、2A3B的趙原畦，用3年時間翻轉人生，在學測中考出好成績，繁星分別錄取國立交通大學生物科技學系及國立中央大學生醫科學與工程學系。

(中時)

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