1隻寒林豆雁加2隻白額雁 結伴同游池上大坡池 鳥友驚艷

2018年03月14日 19:17 中時 莊哲權

兩隻白額雁中，右邊那一隻白額略有不同， 疑似為台灣罕見的加拿大亞種。（莊哲權攝）

寒林豆雁振翅伸懶腰。（莊哲權攝）

體型較大的寒林豆雁，有時會欺負白額雁。（莊哲權攝）

獨自飛行千里太孤單，3隻大雁結伴行！鳥友近日在台東縣池上鄉驚見1隻寒林豆雁及2隻白額雁，結伴悠游大坡地，3隻雁幾乎形影不離的奇景相當罕見，其中一隻白額雁經日本鳥類專家鑑定，可能是台灣首筆紀錄的加拿大亞種，相當珍貴。

鳥友表示，3隻重量級的稀客農曆過年前就在池上鄉大坡池現蹤，分別是1隻寒林豆雁及2隻白額雁，其中1隻白額雁的白額延伸至頭頂，且頭頂白額稍有鼓起，還有奇特不完整的眼圈，根據日本鳥類專家鑑定，可能是較少見的加拿大亞種，不過尚待進一步確認。

3隻看起來像鵝的大雁幾乎形影不離，有時候在大坡池上悠游，偶爾到附近田梗休息，其中體型大1號的寒林豆雁，有如帶隊的班長，時常保持警戒，鳥友說，3隻雁雖然不同種，但是有緣千里來相會，物以類聚，還可以互相守望，以防備不可預知的天敵。

白額雁俗稱大雁，分布在西伯利亞、北美洲北部、歐洲、日本、中國黑龍江、遼寧、新疆等地；寒林豆雁繁殖於西伯利亞大部、歐洲北部以及冰島格陵蘭東部，中國大陸東北北部，中國大陸特列為國家二級重點保護野生動物。

「人類如果不退讓一步，野生動物就沒有後路」， 雖然3隻雁偶爾啄食秧苗，不過，台東縣野鳥學會表示，大坡池過去原本就是野生動物天堂，人類開發後棲地變小，3隻嬌客或許會對秧苗造成些許傷害，但是希望人類有更大的包容心。

(中時)