五股90歲老兵獻廚藝 眷村共餐媲美中華料理大會

五股陸一里「陸光新城」民眾利用共參機會共享大陸各省份的好菜。（陳俊雄翻攝）

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新北市五股區陸一里「陸光新城」前身是國軍眷村「陸光一村」，里內多數老爺爺都是1949年隨國府遷台，彼此曾有段袍澤關係及革命情感，儘管落地生根一甲子，始終難忘家鄉味，里長王章鳳每月舉辦「眷村好料理-老人共餐」，分享眷村料理，讓老爺爺們寄託思念與鄉愁。

王章鳳指出，陸一里是文化融合的大家庭，居民來自大陸各省份，眷戶多半是早年陸軍總部支援美軍顧問團的駕駛及通信單位的官兵，每月共餐宛如中華美食大會，川菜、江浙菜、湖北菜、滬菜等八大菜系佳餚雲集，全數來自阿公、阿嬤的好手藝，長者分享家鄉菜同時，同袍也重溫老味道，彼此分享與關心，社區情感更凝聚。

來自山東90歲的劉爺爺能燒一桌好菜，如石斑魚、麵疙瘩等都是招牌菜，道地的手打麵疙瘩，現打現切、Q彈富有嚼勁。經典的「醡醬」傳承上海菜風味，甜麵醬加進豆干丁及絞肉，傳統美味令人懷念。紅燒石斑魚，用朝天椒、青花椒加入熱油，一往下淋，香氣四處飄散，火辣中依舊能吃到石斑的鮮，非常銷魂。

王章鳳表示，2000年「陸光新城」受納莉颱風肆虐，造成800眷戶近半數房舍毀損，改建為社區型大樓，原分散於新莊、泰山、林口、新店、汐止等地的七大眷村相繼遷入，總數1045眷戶劃歸為陸一里。89歲的楊爺爺感嘆，民國38年從上海來到台灣，居住矮房多年，左鄰右舍互動熱絡。改建後，社區大樓林立，鄰居交集變少，很感謝里長運用各種巧思凝聚居民的向心力，大家常來往，生活不無聊。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，王章鳳出身於軍人世家，爸爸哥哥都是軍人，對照顧退役軍人身負使命感，積極從事長者照護與關懷，並成立銀髮族俱樂部提供長者多元的休閒課程及舒適的活動空間，里政服務獲肯定，連任2屆里長，2017年獲選新北市績優里長，表現備受里民讚賞。

(中時)

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