苑裡高中3兄妹可開醫院　竹南高中繁星表現耀眼

2018年03月14日 19:35 中時 陳慶居

許可姍（左）與許可欣為雙胞胎姊妹，分別錄取牙醫與藥學系。（陳慶居翻攝）

竹南高中陳禹旗（中）是苦讀奮力向上的楷模，獲校長李詩慶、導師吳惠琪嘉許。（陳慶居翻攝）

苗栗縣國立苑裡高中繁星計畫再創佳績，有張焜傑錄取台大歷史系、吳騏佑上清華電機學系、黃炯理交大電機學系、鄭緒紳成大經濟學系、李佳旻政治大學歷史學系，雙胞胎姊妹許可姍、許可欣分別錄取台北醫學大學牙醫學系及中國醫藥大學藥劑學系，許可姍也成為哥哥許俊偉的學妹。

苑高有119名學生報名繁星計畫錄取80名，其中國立大學有37位。許可姍、許可欣雙胞姊妹是去年苗栗學測榜首許俊偉的妹妹，分別錄取牙醫系、藥劑系，學校師生開玩笑說他家兄妹未來可開一家醫院了。

另外，吳騏佑、黃炯理分別在學測前參加苗栗縣政府短期赴美遊學活動，這次錄取清大、交大，可見他們的實力，此外，還有許多錄取中正、中山、中興及師大等頂尖大學者，今年成績亮麗。

國立竹南高中成績也相當突出，共有67人上榜，其中國立占32人，台、清、交、成、政及師大等一流大學有13人。

竹南高中表示，校方為具備數理專長同學設有數理班，經教師專業教導和同儕激勵，學測成績優異，有吳宇祥上台大公共衛生學系，徐偉仁、施宇謙錄取成大、曾翊瑄政大，中字輩有紀柔安、徐子正、蘇郁雅、顏佑芯、朱珮儀等。

鄭家豪考出全校最高69級分，錄取國立交通大學機械工程學系，他上課從不缺席、認真學習主動發問。上成大的施宇謙是經縣政府「激勵方案」升學管道進入竹南高中的優秀學子。

另錄取成大資源工程學系的陳禹旗，苦學出身，是力求翻轉人生的楷模。他自小遭遇父母離異、父親中風多年無謀生能力，由年邁的爺爺、奶奶照顧。他奮發向上爭取獎學金，以扶助家計外，更常與師長表示立志翻身的決心，實屬難得。

(中時)