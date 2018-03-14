日媒： 安倍恐無望第3度連任自民黨黨魁

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中時

日本財經雜誌DIAMOND電子版報導，執政的自民黨內針對財務省竄改公文問題，中、青代議員樂觀地認為停損點到「財務大臣麻生太郎辭職為止」，但派閥幹部級資深議員們則抱持相當的危機感認為，「也有可能內閣總辭」。

財務省12日公布調查結果後，麻生表示，「竄改公文乃財務理財局的指示之下，部分職員所為，最終負責人是當時的理財局局長，也就是9日宣布辭職的國稅廳長官佐川宣壽。」很明顯的是，麻生想藉佐川引咎辭職收場，但自民黨內已開始追究麻生的責任，今後究責將擴大到哪還不得而知。

2017年眾院選舉時，自民黨大獲全勝，當時安倍在選戰中強調，有關森友學園賣地案，將調查個水落石出，定能有個讓選民滿意的答案，沒想到財務省在選前已視情況竄改公文，可說徹底顛覆了安倍政府的正統性。

報導指出，麻生若辭職，安倍就失去擋箭牌，麻生為了護主，勢必力挺到底。即使麻生辭職，安倍內閣的支持率也不太可能止跌回升，因為此問題最初的主角就是安倍和昭惠夫人，若再出現新證據，日本國民將如何看待首相夫妻呢？此事對9月將舉行的自民黨總裁(黨魁)選舉也勢必造成影響，原本可望3度連任黨魁的安倍，這次恐怕當選無望了。

《日刊現代》近日還報導，加計學園問題中，今治市的職員2015年到內閣府出差的記錄也有竄改之嫌。加計學園破例獲准在愛媛縣今治市的國家戰略特區新設獸醫系，該學園理事長正是安倍的好友。

(中時)

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