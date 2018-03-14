裸女染愛滋崩潰 劉樂妍嗆「沒話要跟我說？」

2018年03月14日 19:43 中時電子報 蔡曉婷

劉樂妍曾爆料田小山要求潛規則，並被山東女孩威脅提告。（圖／取自劉樂妍微博）

大陸最近瘋傳一部短片，一名全裸裹著床單的女子縮在牆角和另一名疑似砲友的男子吵架，女子痛哭男子將愛滋病傳染給她，引發網友熱議，今(14日)上午劉樂妍意有所指的在微博發文，暗示認識影片中的女子，無奈嗆：「現在被田慶山傳染艾（愛）滋還墮胎兩次拍這種影片放上網，妳有沒有什麼話要對我說？」

劉樂妍2016年自曝差點遭《七仙女追愛記》製作人田小山「潛規則」，順利逃脫後，她透露同行有另一名來自山東的女孩也差點被性侵，未料該女事後翻臉要求她刪掉所有兩人私訊截圖，更要劉樂妍幫忙澄清田小山沒有「強姦未遂」，否則提告，劉樂妍不願刪，便對山東女孩說：「我知道妳怕事，妳不管，Fine，那就與妳無關。妳還小，那這就沒妳的事，妳到旁邊去」，並表示此後是她與田小山的戰爭。

近日網上熱傳一女疑似約砲後，才被男伴告知有愛滋，該女捶牆崩潰哭喊：「那你為什麼要找我？」男竟厚臉皮回應：「中期不會傳染」，引發不少看熱鬧網友瘋傳，對此，劉樂妍稍早發文，疑對女主角喊話說：「你（妳）自己叫我不要丟下妳，我相信了，我救妳，然後妳反咬我。妳反咬我而且還背後罵我多事。截屏我都看到了，因為網上傳的到處都是。」

劉樂妍更爆料，該女被不只被田男傳染愛滋，還墮胎兩次，反問：「妳有沒有什麼話要跟我說？」雖未指名道姓什麼事，但網友留言問說：「樂妍救過的那個山東女孩吧？樂妍妳也仁至義盡了，別管了，管多了除了惹自己生氣還落不到好」、「這艾（愛）滋男田慶山是不是田小山？」劉樂妍都默默按讚，間接證實認識影片中男、女主角，而劉樂妍目前已將該文刪除。

(中時電子報)