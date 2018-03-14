大學繁星推薦放榜 竹北高中摘下39顆星

繁星推薦放榜，國立竹北高中順利摘下39顆星，成績較去年佳。（莊旻靜攝）

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今年度大學繁星推薦今（14日）放榜，國立竹北高中順利摘下39顆星，成績較去年佳，除有學生通過高雄醫學大學醫學系第一階段篩選，還有文組生錄取理工科、理組生挑戰文組科系，展現校方跨領域培育人才的特色。

竹北高中數理專長班學生王貞婷，抱著「想透過自己的手幫助別人」的理念，在校時參與醫學營，對醫科抱持濃厚興趣，她的哥哥王貞棋同是竹北高中校友，去年以繁星推薦進入中國醫藥大學醫學系就讀，王貞婷在家人、親友鼓勵下，決定不放棄夢想而嘗試，順利通過高雄醫學大學醫學系第一階段篩選。

同為數理專長班學生的梁祐祥則文、理均擅長，順利錄取台大農業經濟系，他先前已透過台大課程地圖，了解該科系在做什麼，他認為經濟系為萬用學科，期望幫助更多人。班導師王藝錡說，梁祐祥課餘也熱心助人，不吝指導學弟妹的學業。

透過繁星推薦錄取台大護理系的劉庭希是校內語文專長班學生，她在國中就立定想讀護理系的目標，當時以私立學校為主，不過學測成績「比想像中好」，因此決定挑戰，得知錄取台大護理系後，她也計畫在開學前先修讀生物，以迎接挑戰。

以成為導演為目標的白祐綸為數理專長班學生，錄取清大外文系，他在高一參加校園微電影比賽，拿下觀眾票選最高票數，就此對電影產生興趣，他認為要從事影像工作，須具備多元能力，因此以外文系為目標，並持續深造鋼琴，培養自己的藝術涵養。他欣賞的導演為李安與史蒂芬史匹柏，王藝錡也透露他的執著，不僅愛看電影，更用心撰寫影評和心得，對電影充滿熱情。

錄取成功大學水利及海洋工程學系的盧彥誠以「成為水利署長」為目標，他認為無預警斷電是「不能接受的事」；而錄取清大材料科學工程系的官虹克坦言，雖不像其他同學目標明確，她的父母從事半導體工作，她也較喜歡理工科，也帶有生物夢，因此選材料工程系，發展更廣。

語言專長班的學生廖士宇的雙親都從事水果批發工作，他明白雙親隔1、2天就要凌晨出門的辛苦，父母也對他抱予厚望，在父親認識的竹科朋友介紹下，跨領域選成大光電科學與工程學系，也順利錄取。家住峨眉鄉的陳柏聖以吊車尾成績進入竹北高中，他因家在偏鄉，每天通勤時間長達2小時以上，早上要5點30分起床，也因此無暇不得補習，都在父親店裡溫書，錄取中山大學材料與光電科學系。

游庭瑋則受從事資訊工作的父親影響，選擇進入中興大學資訊科學與工程學系，他2月也參加APCS大學程式設計先修檢測，對程式設計很感興趣。錄取中正大學機械系的羅承祐，原本英文成績不佳，在老師鼓勵下，從8、9級分到指考衝到14級分，他認為機械系是基礎，未來可藉由輔系或是研究所，加深專長。

(中時)

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