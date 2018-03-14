天王加天團合體 約夏貝爾與聖馬丁管弦樂團演韋瓦第《四季》

2018年03月14日 20:29 中時 趙靜瑜

今年成軍60年的英國聖馬丁學院管弦樂團錄音作品超過五百張，獲獎無數，該團的韋瓦第《四季》優雅、細膩，更是該曲經典詮釋代表。今年知名小提琴家約夏貝爾將首度以藝術總監身分與樂團合體訪台，帶來這首經典動人的韋瓦第《四季》。

約夏．貝爾是當代最著名的小提琴家之一，他外型俊帥，長得像湯姆克魯斯；他也曾以演奏電影《紅色小提琴》配樂榮獲奧斯卡金像獎電影原聲帶大獎而聲名大噪，這次他首度以樂團精神領袖身分帶著聖馬丁學院管弦樂團來台舉行音樂會，也宣示他持續朝向全方位音樂家發展之途邁進。

聖馬丁學院管弦樂團成立於1958年，和已故指揮大師馬利納共同灌錄了大量的唱片，早期都是以巴洛克作品為主，但他們也為1984年的電影《阿瑪迪斯》擔任原聲配樂；之後也參與賣座電影《鐵達尼號》、《英倫情人》等片的幕後配樂。由於該團的錄音數量實在龐大，曲目又廣，因此有人曾經估計，美國廣播上平均每天都會出現至少三十分鐘由該團所灌錄的錄音。該團至今仍舊保留當初成軍時無指揮小團體的靈活性，傳統延續至今，至今依舊是全球室內樂團的代表。

約夏貝爾表示，演奏韋瓦第《四季》的經典版本非常多，但差異性都很大，「當時韋瓦第以和聲與創意的嚐試為題，創作這首作品，希望提升獨奏樂器地位與獨特性的同時，也不能不考慮樂團合作的感受，這讓我有了新的動力。」約夏貝爾說，他對於聖馬丁學院管弦室內樂團情有獨鍾，「他們室內樂的經驗豐富，而且深具默契，我們的合作不用指揮，也不下指令，大家依照默契來演出。」

約夏貝爾透過集體合作的方式演出，每一場演出之後都開放討論，讓每個團員都發表意見，講出演奏的方法，大家一起同意適合的演出模式，這也讓約夏貝爾尊重原譜與合作團員的風範被大家接受。約夏貝爾2011年受任為聖馬丁學院管弦樂團的音樂總監，成為繼一代指揮馬利納於1958年創立該團之後，唯一被接受成為音樂總監的音樂家。

這次訪台，聖馬丁學院管弦樂團除了帶來韋瓦第《四季》之外，也將演出巴伯《弦樂慢板，作品11》以及柴可夫斯基《C大調弦樂小夜曲，作品48》。

(中時)