繁星上台大！柯旻秀轉3段車就學 省下3年交通費

2018年03月14日 20:27 中時 陳淑娥

107大學繁星推薦放榜，大甲高中錄取率達59.09％。（陳淑娥攝）

107大學繁星推薦放榜，柯旻秀進入台大昆蟲系。（陳淑娥攝）

107大學繁星推薦放榜，高孟暉進入台大心理系。（陳淑娥攝）

107大學繁星推薦放榜，陳亮瑜進入中興昆蟲系。（陳淑娥攝）

107大學繁星推薦放榜，大甲高中柯旻秀為了節省開銷，利用10公里免費優惠，她放棄2段車就能到校的便利性，選擇每天搭3段車從龍井到大甲就讀，省下3年交通費，持之以恆的個性，也讓她順利進入台大昆蟲系。72級分的高孟暉可上醫學系，但他從國中對人內心的想法很感興趣，於是放棄眾所嚮往的醫學系，擇己所愛進入台大心理系；陳亮瑜在特殊選才飲恨，這次透過繁星申請捲土重來，一償宿願錄取中興大學昆蟲系。

大甲高中有2人上台大、3人清大、1人交大、2人成大及3人政大，累積共11人上頂尖大學，此外，中央、中興、中正、中山等大學共計6人上榜，台北醫學大學、中國醫藥大學、中山醫學大學和高雄醫學大學也有4人上榜。校長蕭建華表示，全校總計有66人透過繁星計畫已成為準大學生，獲錄取國立大學今年又創新高，錄取率達59.09%，真是可喜可賀。

柯旻秀本身非常喜歡昆蟲，飼養過鍬形蟲、竹節蟲等小生物，她為了節省開銷，利用10公里免費優惠，她放棄2段車就能到校的便利性，不畏日曬雨淋，選擇每天搭3段車從龍井到大甲就讀，就是為了省下3年交通費，這種持之以恆的個性，也讓她順利進入台大昆蟲系。

學測72級分的高孟暉，從國中就對人的內心想法很感興趣，想藉由科學方法，理解人在各種情況下的心理，探究潛意識能為人們帶來哪些影響等，他放棄人人嚮往的醫學系，選擇自己所愛的心理系，終於如願進入台大。

陳亮瑜曾參加特殊選才甄審，因中興大學昆蟲系競爭激烈，他落榜飲恨，這次繁星申請獲錄取該校系，終於一償宿願。

(中時)