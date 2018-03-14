俄國海外流亡者又傳死訊 商人陳屍倫敦自宅

流亡英國的俄羅斯商人格盧什科夫死於自宅，他的前老闆貝列佐夫斯基在2013年也是死因不明。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國反恐警察正在調查倫敦一名俄羅斯商人尼古拉．格盧什科夫(Nikolai Glushkov)的死亡事件，他是一名流亡英國的俄國人，因此很難不與8天前另一位流亡者謝爾蓋．斯卡里帕爾(Sergei Skripal)神經毒劑中毒事件相似。

美聯社報導，英國反恐警察在星期二在倫敦西方方的一戶民宅搭起帳篷仔細搜查，卻沒有提到格盧什科夫的名字，只是說他們正在調查60多歲男子的死亡事件，不過隨後格盧什科夫的律師與媒體坦承，死者就是他的當事人。

雖然目前沒有證據顯示，此事件與3月4日的老間諜和他的女兒尤莉(Yulia)中毒案有關。但「作為一種預防措施，仍然以恐攻與暗殺的位階偵辦，因為外界會有這種聯想。」

格盧什科夫與2013年離奇死亡的俄羅斯金融巨頭鮑里斯．貝列佐夫斯基(Boris Berezovsky)是工作夥伴，貝列佐夫斯基在蘇聯瓦解後，運用與葉爾欽的關係成為巨富，涉足航運、石油和媒體業，是一代商業強人。但是在普丁上台後，大力打壓貝列佐夫斯基的商業版圖，之後流亡倫敦，於2013年在倫敦去世，死因不明。

格盧什科夫在2013年向衛報報導說，他不相信貝列佐夫斯基的死是自殺。

格盧什科夫長期替貝列佐夫斯基工作，有許多金融犯罪案底，1999因盜用俄羅斯航空公司700萬美元而受到審判，此案在2004年被判處3年零3個月的徒刑，但因為拘留時間長達4年，已超過應服刑期而當庭釋放。俄羅斯媒體報導，格魯什科夫在2010年獲得英國政治庇護。

然而而了2017年，莫斯科法院重審格盧什科夫的案件，控告他侵吞了俄羅斯航空公司的1.22億美元，並因他「缺席審判」而處以8年徒刑，並且俄羅斯以「重罪犯」身份，發布全球通緝，不過英國拒絕引渡。

(中時電子報)

文章來源：UK counterterror police investigate Russian’s London death

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