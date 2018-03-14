無羊毛騙說有羊毛 絲巾抽驗超過2成標示作假

2018年03月14日 20:32 中時 王玉樹

宣稱有羊毛是假的！經濟部標檢局日前在百貨、賣場抽驗21條絲巾， 結果發現有5件（占比2成4）「纖維成分」標示不實，有的標示30%羊毛，實際不到9%。最嚴重的是一條大陸進口絲巾，標示「50%蠶絲、50%羊毛」，結果主要是縲縈(人造絲)成分，竟然完全沒有半點羊毛。經濟部中部辦公室已要求回收改正，否則處以罰鍰。

標檢局去年9到10月在花蓮百貨商行及賣場隨機購買21條絲巾，進行品質及標示查核，雖然品質全數符合國家標準，但中文標示卻有高達19件不合規定，不合格率高達9成。其中「纖維成分」標示與實際不一致者有5件，不合格率2成4，超過「服飾標示基準」允許的纖維成分重量不超過百分之三限值。

「一般標示」不合，多是未標廠商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、纖維成分、生產國別。但是纖維成分不合，卻有誤導欺騙消費者之嫌。例如在花蓮蝴蝶服飾館販售的韓國製絲巾，標示「MODAL 70%、WOOL 30%」， 檢測卻有91.4 %的莫代爾(再生纖維)，價格較貴的羊毛只有8.6%。

更誇張是在花蓮瑞衣精品服飾販售的大陸絲巾，標榜「50%蠶絲、50%羊毛」，實際檢查卻有77%是嫘縈，蠶絲只有19.7%，羊毛更是半點成分都無。

標檢局表示，已移請中部辦公室依商品標示法處理，會先要求改正，不從才會進行罰鍰。

(中時)