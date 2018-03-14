埔里公所設電子看板 破壞烏牛欄吊橋史蹟

2018年03月14日 20:30 中時 廖肇祥

埔里鎮公所為設立「鎮長周義雄歡迎您」電子看板，工程鋼樑竟打進「烏牛欄橋」歷史遺跡裡。（廖肇祥攝）

愛蘭橋興建前，日本政府蓋「烏牛欄吊橋」以利通行，但橋頭「烏牛欄橋」石碑已遭埔里鎮公所破壞。（圖／摘自南投縣老照片特輯）

太扯！埔里鎮公所為在交通入口愛蘭橋頭設立「埔里鎮長周義雄歡迎您」電子看板，將鋼樑直接打進有80年歷史的「烏牛欄橋」石碑，地方文史工作者痛批此舉藐視歷史資產，文化局回應遺跡破壞不可逆，會協助保存，公所回應包商施工時未回應該處有遺跡，會想辦法補救。

埔里鎮愛蘭台地舊地名為「烏牛欄」，係平埔族巴宰族的「烏牛欄社」（原居於台中豐原）移居於此而命名，，而1938年時，日本政府為打通台中州與埔里鎮的交通，興建了跨越南港溪的烏牛欄吊橋，是埔里對外聯絡的重要入口，國民政府統治台灣後，當局認為「烏牛欄」閩南語發音不雅，而改名近似音的「愛蘭」，民國50幾年興建愛蘭橋，舊吊橋拆除，獨留位於醒靈寺邊坡下方的「烏牛欄橋」石碑，證明愛蘭台地與平埔族的連結。

而二二八事件中，台中民眾組成二七部隊與國府軍隊對抗。最後退至埔里戰鬥，並展開激烈的「烏牛欄之役」，這是二二八事件中最後一場武裝抗暴行動，雖然前南投縣長林宗男有在愛蘭橋頭設立「圓而不圓」二二八紀念碑，說明烏牛欄會戰學生軍抗暴歷史，但係2004年設立，真正有見證到歷史的遺跡，是設置在台地邊緣的「烏牛欄橋」石碑。

有鎮民發現，埔里鎮公所非但未維護「烏牛欄橋」石碑遺跡，設置在橋頭旁的「埔里鎮長周義雄歡迎您」電子看板還遮蓋石碑，更扯的是固定看板的鋼樑，就直接鑿進石碑，還以鋼板鉚釘固定，地方文史工作者鄧相揚表示，這是藐視遺跡的作為，公部門更不應該帶頭破壞遺跡，應先做好勘查再施工；簡史朗也說，從醒靈寺原本可遠眺南港溪切割埔里3大台地遺址，如今卻被巨型看板遮蔽視線；南投縣文化局官員聞訊表示驚訝，指出該石碑未登錄文化資產，但的確有歷史價值，文資一旦被破壞不可逆，會與文資委員討論，想辦法保存。

埔里鎮公所工務課指出，電子看板施工廠商施做時並未回報工地現場有史蹟，經過瞭解確定有破壞的情形，已請承辦人聯繫廠商想辦法補救。

(中時)