鼓鼓情人節DIY製冰 肉麻撩妹「我的小公主」

鼓鼓親手做冰淇淋。(相信提供)

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鼓鼓親手做冰淇淋。(相信提供)
鼓鼓親手做冰淇淋吸引大批粉絲。(相信提供)

今天是白色情人節，鼓鼓受邀為哈根達斯全新設計概念店「上海光啟城店」揭幕，以及DIY丹麥筒新品造勢，他在DIY丹麥筒插上「小王子」裝飾品，並使出撩妹技能，嘴甜誇粉絲就是他的「小公主」，十足肉麻。鼓鼓現場還獻唱了〈可以唷〉、〈瘋狂世界〉、〈為愛而愛〉三首歌。

鼓鼓去年首次獨挑大樑，主持相信音樂自製節目《鼓掌叫好》，節目中獨家揭露眾星美食潮流地圖，凡介紹過的店家都成為新一代「朝聖景點」，經驗滿滿的他做起霜淇淋也是得心應手，「我覺得製作的過程非常有趣，DIY區擺放著各種造型和配飾素材，我可以根據自己的喜好來挑選和設計，做出我的專屬款式，我覺得非常獨特，非常酷，會讓人忍不住想拍照。」

鼓鼓透露說他平時就超愛吃冰淇淋，是一個不折不扣的吃貨，活動現場粉絲更是瘋搶鼓鼓款冰淇淋，當天店內設置的購買通道迅速堵住，一度大排長龍。「店長」鼓鼓除了親手作冰，還遞和大家一一合影，更有歌迷拖著行李箱直接殺到現場。一位之前在上海見面會向鼓鼓「報告」升級當媽媽的粉絲，直接帶著女兒到場，讓鼓鼓大為感動，還把哈根達斯丹麥筒造型的氣球送給小妹妹。

鼓鼓剛結束台北演唱會，目前正全力準備4月14日高雄安可場演唱會，也宣布4月30日，將在深圳A8 Live音樂現場開唱，這也是「MAKE IT REAL可以唷 巡迴演唱會」的最終站，將為歷時一年半的《MAKE IT REAL 鼓鼓可以唷》專輯活動畫下完美句點，之後鼓鼓將閉關創作，力爭早日帶著全新專輯和歌迷見面。

(中時)

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