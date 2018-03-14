婁燁任北影評審團主席！ 雙競賽徵件中

2018年03月14日 20:28 中時 潘鈺楨

國際新導演競賽評審團主席由剪接師廖慶松擔任。（北影提供）

2018第20屆台北電影節即將在6月28日至7月14日展開，備受矚目的雙競賽今日公布評審團主席名單，台北電影獎評審團主席由中國導演婁燁、國際新導演競賽評審團主席由「台灣新電影保母」剪接師廖慶松擔任。雙競賽不但獎金豐厚，更能推動參賽獲獎作品的聲勢與能見度，歡迎國內外影像創作者把握時間踴躍投件，3月30日截止報名。

2018台北電影獎的評審團主席婁燁，以《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》、《推拿》等電影受到世界各大影展與觀眾的喜愛及肯定，更被視為中國第六代導演的代表人物。婁燁與台北電影節結緣甚早，2007年曾擔任台北電影節國際青年導演競賽的評審，2014年也帶著《推拿》來到台北電影節放映。近期他剛結束新片《蘭心大劇院》的拍攝，這次再度接到台北電影節的邀請擔任台北電影獎評審團主席，他說「很高興，也很榮幸能夠再次為台北電影節工作。期待能在台北看到更多的好電影。」

2018國際新導演競賽的評審團主席，邀請「台灣新電影保母」資深剪接師廖慶松擔任，廖慶松是侯孝賢導演的長期工作夥伴，近年也頻繁與新銳導演合作，包括黃熙《強尼‧凱克》、紀岳君紀錄片《徐自強的練習題》等，陪伴許多電影人度過創作初期的摸索時光，亦致力於電影教育與經驗傳承。談到今年的國際新導演競賽，廖慶松表示「每個時代的新導演都大不同。新浪潮的新導演是透過文學、充滿抱負與理想，兩千年後的新導演則強調意識型態，微婉的語調來訴說情感，表達自我；現在的新導演大多是直接犀利、理直氣壯。不論如何，都期待每個新導演能走出一條他們自己的路。」

台北電影獎作為專屬台灣電影人的競賽舞台，四類別競賽影片「劇情長片」、「紀錄片」、「短片」及「動畫片」均有機會角逐百萬首獎、各類別最佳影片及演員技術類等獎項。台灣唯一針對新導演首部及第二部長片所舉辦的國際競賽「國際新導演競賽」，近年在引介、挖掘台灣及國際影壇新銳的成果有目共睹，如2017坎城影展評審團大獎《BPM》導演羅賓康皮洛(Robin Campillo)、《雷神索爾3：諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)導演塔伊加維迪提(Taika Waititi)、2017日舞影展評審團特別獎最佳編劇獎《親愛的大笨象》(Pop Aye)導演陳敬音等，其初試啼聲的作品都曾入選本競賽，呈現了世界影壇的多元脈動。

2018台北電影獎於3月30日截止報名後，入選名單預計於5月14日公布，並在7月14日舉行頒獎典禮公布得獎名單。2018國際新導演競賽於3月30日截止報名，5月8日公布入選名單，7月3日舉行頒獎典禮公布得獎名單。報名資訊請見台北電影節官網http://www.taipeiff.taipei/ 。

(中時)