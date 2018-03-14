描寫臉書人氣數字猶如賽跑 顏擇雅獲九歌年度散文獎

2018年03月14日 21:16 中時 許文貞

人氣可以量化嗎？自從臉書出現，按讚數、留言數開始主宰每個人的心情。作家顏擇雅敏感於時代變遷，「凡夫俗子的人生總是辛苦無聊，享樂也往往稍縱即逝，拿出來炫耀，不過是想延長一下腦內啡分泌而已，這是很卑微的需求。」散文〈賽跑，在網中〉描寫臉書，獲選為九歌年度散文獎得主。

顏擇雅常在臉書上分享對於時事議題的觀點，貼文總引發各界討論，日前也出版時評集《最低的水果摘完之後》。她表示，「人會比較，這是人性。雖然臉書受數字主導，但它會成功，就是因為切中人性。」

顏擇雅表示，自己很愛待在家，「對於我來說，臉書帶給我幫助很大。雖然我會看報、看雜誌，但臉書能讓我認識不同圈子的人。如果不是臉書，我不會認識香港朋友，知道昨天香港立法會補選投票完之後香港人的反應，也不會知道馬來西亞今年選舉的狀況。」

作家郭強生則以短篇小說〈罪人〉獲得九歌年度小說獎。〈罪人〉描述一位日本人來到台灣，藉著一張舊照片尋找其中的地址，卻帶出日本殖民時期，一位精神錯亂的富商之子與照顧他的傭人玉枝的故事，「所謂完整的『真相』，我們究竟能不能扛得起？所以我刻意用一件很小的事件來帶出整個年代。」

郭強生表示，故事場景的日式建築，源自他的童年回憶，「我的外公曾經是台大教授，一直住在紹興南街的日式宿舍。那是我生命中很重要的一段記憶，當時形形色色的人，成了小說裡的的血肉，紀念回不去的時代。」

年度童話獎則由陳素宜以描寫大翅鯨的〈沒鰭〉獲選，為少見的海洋題材。今年也增加由兒童評審評選的「小主編推薦童話獎」，由許姿閔以〈便利之門〉獲獎。

九歌出版社今年是40週年社慶，也是年度散文選第36年、童話選第15年、小說選第49年。其中小說選源於1969年作家隱地編選的「短篇小說選」，後來陸續編製1966年到1998年的小說選，1999年起交由九歌出版社編選。

九歌出版社發行人蔡澤玉表示，她特地統計，「散文選入選最多次的作家是簡媜。童話選入選最多次的是作家林世仁。小說選若從九歌接手編選的1999年起算，入選最多次的作家是駱以軍，但若從最初開始算，入選最多次的作家則是鄭清文。鄭清文更是唯一三種文選都入選的作家，分別是入選第一屆童話選和今年的散文選。」

蔡澤玉表示，雖然文學書在市場上比較不受青睞，但最能反映時代的正是文學，就像之前流行小確幸，近年則有厭世書寫，「厭世不是消極，而是積極面對世界，積極省思如何自立。今年也有許多相關選文，貼近時代脈絡。」

(中時)