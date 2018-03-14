竹科董娘逮丈夫偷腥生子 求償千萬獲賠60萬

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竹科1名董娘2015年間使用丈夫舊手機時，意外發現與小三偷腥訊息及私生子照片，怒而控告兩人通姦，民事方面則向法官痛陳她為丈夫墮胎，小三卻得以生子，讓她顏面盡失，求償1000萬元，法官判賠60萬。

董娘告訴法官，丈夫與陳姓女業務有染，姦情早在2009年就開始，陳女明知丈夫是有婦之夫，仍多次與丈夫約到摩鐵偷腥，甚至在2011年還產下一名私生子。

她起初被丈夫蒙在鼓裡，直到2015年有次出國前，拿丈夫舊手機備用，才從機內資料夾查出與小三的曖昧對話，還有私生子的照片，最令她難受的是，2010年間她曾為丈夫吃藥墮胎，承受莫大傷痛及親友眼光，如今丈夫卻在外找小三生子，令她無法接受，離婚並提告。

此案一審法官判兩名被告各3個月有期徒刑，但全案上訴後卻被二審法官認定董娘證詞不實，且提告時間已逾期，改判該案公訴不受禮，但董娘認為民事損害賠償2年時效未過，求償1000萬元。

董娘前夫則坦承與小三有性關係，也有產子，刑事部分已獲撤銷有罪判決，前妻請求的1000萬賠償過高，他無法接受。

法官審理後認為，相關人證、事證足以認定董娘請求權時效未超過，權衡原告、被告等三人經濟能力及損害程度，判前夫及小三需賠償60萬較合適。

(中時)

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