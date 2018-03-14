日政界盛傳日相安倍健康又亮紅燈 首次執政因宿疾下台引發聯想

2018年03月14日 21:17 中時 黃菁菁

《日刊現代》報導，日本首相安倍晉三近日臉色很差，使得「是不是健康狀態又惡化了」之說甚囂塵上。安倍身體能承受得了嗎？若是宿疾復發惡化，會不會再次出現像他2007年第1次執政時，突然宣布下台的情形呢？

報導指出，安倍最近臉色很差，也許從電視上很難看出來，但近看的話，臉部浮腫，眼睛凹陷，精氣盡失。安倍13日到牙科接受了超過1小時的治療，12、13日兩天連續傍晚6點過後回家。政界揣測傳出，「可能是叫主治醫生到家治療」。

《日刊現代》指出，安倍健康狀態惡化的原因無非是高度的壓力，因為內閣總辭已進入倒數計時，有壓力也是理所當然的。安倍只要一有壓力，身體狀況立刻變差，周圍的人擔心他是老毛病惡化。

報導引述政界相關人士的發言指出，「安倍若無法舒解壓力，『潰瘍性大腸炎』的宿疾就容易復發。他本人也說:『從小只要一到考試就復發』。症狀惡化時會持續血便和腹瀉，1天必須跑10至20次廁所。周圍的人擔心，是不是特效藥失效了？」。

官邸情報通分析指出，安倍壓力的主要來源有三， 「昭惠夫人、國會審議、支持率」。昭惠夫人是森友學園問題的火種，昭惠本身就是一大壓力。國會審議也是很大的壓力，安倍每年到國會會期末的6月就會身體不適，所以在野黨杯葛審議，他內心還可能竊喜，重新開始審議，他的身體狀況一定會惡化。第3是支持率，安倍一直很在乎外界的評價，支持率跌破30%的話，他的心情就可能跌到谷底。

(中時)