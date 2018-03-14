英國首相回應間諜中毒案 驅逐23名俄國外交官

2018年03月14日 21:17 中時電子報 江飛宇

曾為MI6提供情報的英國間諜謝爾蓋．斯卡里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒尤利婭(Yulia)在3月4日於索爾茲伯里(Salisbury)被不明神經藥劑毒暈，現在仍在醫院搶救，此事被稱為「索爾茲伯里中毒事件」。英國政府之後限令俄羅斯必須在一週內給出完整解釋，但是俄國卻不予理會。於是英國首相特蕾莎．梅伊(Theresa May)宣布，將「驅逐23名俄羅斯外交官」

英國天空新聞(SkyNews)的即時報導，英國首相梅伊在國會中說：「我們一直希望俄國對此事有正面回應，然而這一週以來，俄國對此事一直以諷刺、輕蔑、漫不經心的態度，使我方忍無可忍，現在將驅逐俄羅斯23名外交官，他們有一週的時間離開英國。」

這將是30年以來，英國最大的一次外交官驅逐行動。上一次是1970年，由於蘇聯間諜活動猖獗，所以英國將105名蘇聯外交官全部驅逐出境。

梅伊還說：「我們的安全部門將會採取行動，掃蕩俄國在英國的間諜網路…..今年夏天在俄國舉行的世界杯足球賽，將不會有任何部長或皇室成員將參加。」

除此之外，英國也呼籲召開聯合國安理會召開緊急會議，安理會似乎已同意了。隨後北約盟國也站在英國立場，敦促俄羅斯出面解釋，因為此事「已明顯違反國際規範和協議」。

(中時電子報)