Garmin Pay上線 「真」邊走邊付款

2018年03月14日 21:59 中時 石欣蒨

Garmin vivoactive 3 智慧腕表，共有俐落黑、律動白及尊爵黑3色，8990元。（Garmin提供）

行動支付從手機慢慢發展至手表市場，Garmin去年與iPASS一卡通推出全台首款支付手環，至今已創下高達95%動卡率，昨（14日）再度攜手與6大銀行合作，共同宣布台灣首發橫跨票證與信用卡的支付平台「Garmin Pay」正式上線，而且主打不必帶手機出門，只要設定好手表即能獨立進行支付。

目前Garmin的智慧腕表vívoactive 3，以及4月即將上市的專業跑錶 Forerunner 645系列同樣支援Garmin Pay，以後出外運動不用再帶零錢，一支手表即能解決，而對於一卡通目前未能在表上達到自動加值的功能，Garmin就提到期待今年一卡通可完成這項功能，另外現在也正與其他票證公司洽談當中，期待以後可擴大範圍，對消費者的使用上也更方便。

而同樣提供獨立手表支付功能的Apple Watch Series 3的Cellular版本，相較之下雖然具有支援eSIM功能，可惜台灣目前未有電信商提供服務，因此仍未可以手表獨立進行支付，就等同無法獨立運作，可見目前Garmin獨占了台灣的穿戴式支付市場。

(中時)