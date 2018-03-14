Garmin Pay上線 「真」邊走邊付款

Garmin Pay即日上線，不必帶手機出門即能以手表付款，Garmin專業跑表Forerunner 645系列4月開賣，共4色，1萬2990元起。（Garmin提供）

友善列印
中時
Garmin vivoactive 3 智慧腕表，共有俐落黑、律動白及尊爵黑3色，8990元。（Garmin提供）

行動支付從手機慢慢發展至手表市場，Garmin去年與iPASS一卡通推出全台首款支付手環，至今已創下高達95%動卡率，昨（14日）再度攜手與6大銀行合作，共同宣布台灣首發橫跨票證與信用卡的支付平台「Garmin Pay」正式上線，而且主打不必帶手機出門，只要設定好手表即能獨立進行支付。

目前Garmin的智慧腕表vívoactive 3，以及4月即將上市的專業跑錶 Forerunner 645系列同樣支援Garmin Pay，以後出外運動不用再帶零錢，一支手表即能解決，而對於一卡通目前未能在表上達到自動加值的功能，Garmin就提到期待今年一卡通可完成這項功能，另外現在也正與其他票證公司洽談當中，期待以後可擴大範圍，對消費者的使用上也更方便。

而同樣提供獨立手表支付功能的Apple Watch Series 3的Cellular版本，相較之下雖然具有支援eSIM功能，可惜台灣目前未有電信商提供服務，因此仍未可以手表獨立進行支付，就等同無法獨立運作，可見目前Garmin獨占了台灣的穿戴式支付市場。

(中時)

蝦皮24h購物中心拼很大 20％現金… 《台北米其林指南》一上架就衝上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。