黃靖倫開桌遊店 員工每月爽休14天

黃靖倫砸積蓄開桌遊店。（中天）

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時報周刊
林彥君
甄莉近期投資美式餐廳。（中天）
黃靖倫的員工月休14天，讓主持人利菁好驚訝。（中天）

黃靖倫上中天《麻辣天后傳》透露，他以前常活在自己的世界，花很多時間玩電玩遊戲，玩線上遊戲還會被網路霸凌，他說：「玩不好就被罵『你是豬啊』，一不小心還會花很多錢買配備。」他去年砸下來台工作的積蓄，跟朋友合夥開桌遊店，透露公司福利，指自家桌遊店員工月薪約2萬5000元，工時約10小時，月休14天，年終有一個月，認為桌遊不僅適合三五好友同樂，也比較不會造成朋友間的摩擦。

甄莉之前經營的火鍋店開出3萬2000元薪水，另有三節獎金、年終一個月，且若每月業績達60萬元，每位員工就有2000元獎金，不過月休天數較少僅4天，後來收掉火鍋店，她轉投資有排隊名店之稱的美式餐廳，透露餐廳自己找上門要跟她合作，她個人純投資，「我什麼都不用管，事實上還要靠它養我，因為生意真的不錯」。

吳懷中目前在夜市擺攤賣三明治，他表示餐車全是自己DIY組裝，成本不到一萬元，約一個月就回本，員工一個月薪水約2萬5000元，通過3個月至半年試用期後可以分紅，若一天賺3、4千元，一個月分紅可達4500元。

「焦糖哥哥」陳嘉行近年來投資越南餐廳，他透露裝潢、頂讓金費用約300萬元，他和合夥人各出一半，一開始狀況連連，屋頂還漏水，他爬上屋頂查看，才知道是排水口被爛泥堵住，他用湯匙挖了一個下午才清乾淨，陳嘉行說：「開店超辛苦，不想再開第二家店！」節目請鎖定中天綜合台CH36頻道《麻辣天后傳》。

(時報周刊)

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