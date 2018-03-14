WSBL》拒當「軟柿子」 20歲彭曉彤菜鳥年練功

2018年03月14日 22:15 中時電子報 林宋以情 ／新北報導 ／新北報導

暫停原本的美國夢，彭曉彤本季WSBL成為台元女籃生力軍，挑戰國內女籃最高殿堂，接受的震撼教育沒有少，但這位20歲少女把握時間學習，以WCBA女將彭詩晴當偶像，盼自己當個能夠得分的控球後衛。

高中畢業自淡商，彭曉彤原本決定要赴美挑戰，但隔了一年後選擇先加入WSBL賽場，提前適應高強度對抗。但場上是最「嫩」的球員，每個人對到她都想「吃」，彭曉彤笑說，「畢竟年紀、經驗真的差多，場上比較吃虧。」

第一循環打完，彭曉彤坦言挫折不小，「但我告訴自己，做好自己該做的，準備好自己，不要想太多。」

開季後經過3輪的熟悉，彭曉彤適應節奏，周泓諭教練也給她機會，14日台元56比47擊敗電信，彭曉彤先發兩分、兩助攻，「現在比較不會害怕在場上做動作，第一輪真的很僵硬。」

WSBL菜鳥年，彭曉彤放下「美」夢專心練功，同姓的彭詩晴是她的目標，期盼自己不只是控球，「詩晴姊有告訴過我，『要當會得分的後衛』，畢竟未來如果要出去，越多攻擊手段越好，希望把急停跳投能力再加強。」

在主控老將陳萓峰看來，彭曉彤潛力無窮，「當然對手都會柿子挑軟的吃，但我常要她給自己信心，別人也會對妳有信心。給她一點時間，她可以的。」

(中時電子報)

台元劉君儀籃下強攻，此役18分、9籃板。(林宋以情攝)

台元劉希曄16分、4籃板2抄截。(林宋以情攝)

第13季WSBL(超級女子籃球聯賽)觀眾。(林宋以情攝)