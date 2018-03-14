《台北米其林指南》一上架就衝上熱銷第一名

2018年03月14日 22:42 中時 陳大任

米其林昨天公布《台北米其林指南》精選名單，總計110家餐廳上榜，其中20家餐廳摘星，以中菜、西餐和日本料理三大類來看，各有7、7、6家餐廳，頗為貼近本地中、西、日三分天下的餐飲結構。而新書在博客來上架數小時即賣破500本，衝上即時榜第一名。

《台北米其林指南》厚達240頁，並以台北市行政區畫分，再詳列各區內的餐廳、夜市與飯店推薦資訊，售價650元。米其林不願透露首批的印刷量，銷售通路為誠品及博客來，博客來表示，下午上架之後即竄升即時榜第一名。

美食達人林家昌表示，從獲得星級評等的餐廳來看，多數都是由飯店或餐飲集團所掌握，包括獲得米其林三星的頤宮、二星的請客樓和一星的雅閣，而擁有二、三十年歷史的老字號本地店家只有金篷來遵古台菜、大三元和明福台菜海產，其他多數店家都算年輕，甚至Longtail、鮨隆和Tairroir等3家餐廳都是1年左右的餐廳。

這次名單另一個特色是，除了侯布雄、祥雲龍吟、RAW擁有國外「血統」，其他都是本地品牌，其中三星和二星的餐廳都強調使用台灣本土食材。林家昌曾訪問過祥雲龍吟料理長稗田良平，他出自於日本米其林三星的龍吟，在山本征治主廚麾下效力，後被拔擢為台灣祥雲龍吟料理長，為了尋找在地食材全台走透透，是非常認真的一名主廚。

林家昌很看好MUME、Tairroir和La Cocotte by Fabien Verge還有Longtail未來的發展性，雖然其中有些店家最近有些變化，但他認為這些店家在獲星之後，應該會有更大的動力往前衝，包括獲得新的投資者等等，繼續往第二顆星邁進。

(中時)