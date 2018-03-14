107年大學繁星清水高中表現超優異

2018年03月14日 23:07 中時 陳世宗

「只要努力鄉下孩子一樣能出頭天！」107年大學繁星放榜，台中市立清水高中表現超優異，共錄取62位、1位通過台大醫學系第一階段，錄取高雄醫學院牙醫系1位！其中公立學校34位，佔錄取同學比例將近六成，錄取質量表現優異，顯示學校辦學績效卓著。

清水高中校長賴昭呈說，該校錄取名單62位，包括台灣大學機械工程學系1位、清華大學1位、交通大學1位、政治大學1位、成功大學3位，公立大學及牙醫系共35位，表現亮麗。

錄取校系方面，蔡嘉軒錄取高雄醫學大學牙醫系、廖俊傑錄取台灣大學機械工程學系、鄭曉蓉錄取國立清華大學中國文學系乙組(華語文教學組)、陳亭維錄取國立交通大學光電工程學系，林妤馨錄取國立政治大學傳播學院大一大二不分系、廖亭崴、洪可姍及楊令巧分別錄取國立成功大學電機工程學系、生命科學系及都市計劃學系。

賴昭呈表示，該校職員小孩原可上台中一中放心地將孩子交給學校教育，如今憑藉自己努力苦讀及師長用心教學錄取高雄醫學院牙醫系，父母及學校同仁都感到欣慰與祝賀。

另外！語文資優班鄭曉蓉同學母親來自中國大陸，家住清水，清水國中畢業，在校表現十分認真積極，深獲師長肯定，這次以校排前1％，大學學測61級分，錄取國立清華大學中文系。獲得75級分滿分的紀昊天也順利通過國立台灣大學醫學系第一階段，值得慶賀。

賴昭呈強調，清中近幾年來，在師長及同學共同努力下，都能不斷創造新的紀錄，今年繁星推薦，在質量方面，錄取學校都有長足進步；希望學校相關單位做好學生輔導工作，讓更多學子都能錄取理想大學，更感謝社區國中對該校的支持，充分證明教育部推動就近入學的成果。

(中時)