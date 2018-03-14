日本舊宅驚見7具罐裝嬰兒屍

2018年03月14日 22:27 中時電子報 江飛宇

日本東京都文京區，一座長期廢棄的民宅裡，發現多具裝在玻璃罐的嬰兒屍體，總數達7具之多。據悉，該舊宅的原房主曾是一名產科醫生，但詳情已難以調查，因為醫生也過世多年。

據日本媒體報導，一名 30歲女性購買了這層房屋，在入住前請防治白蟻人員前來檢查屋況時，竟從地板下挖出6個泡著嬰兒屍體的玻璃罐，立即請警方前來調查。警方到場後發現，6個瓶子都裝著防腐用的福馬林，其中1瓶還塞了2具嬰屍，因此總數是7具。屍體最大的身長約30公分，有些還連著臍帶。

警方透過戶籍資料，終於得知原屋主的祖父、曾祖母都是婦產科醫生，在附近執業許久，這些嬰兒遺體應該就是他們在執業期間，所經手的死胎或是流產手術的嬰兒的遺體，然而前屋主的祖父、曾祖母都已過世超過30年，他們生前也沒有交代這件事，因此真相可能就止步於此了。

類似的事情在日本還不止這一起，2017年11月，日本鹿兒島市的一家廢棄20年的婦產科醫院，也被發現了15具嬰兒屍體，同樣是浸泡在福馬林溶液的瓶子中。

施工人員將這一情況報告給了當地警方，警方在搜索調查後，判斷此事沒有刑案成份，隨後鹿兒島市相關機構，將這些遺體火葬，並在市營墓地安息。

當時鹿兒島市還在媒體上向大眾詢問，希望知情者能提供更多信息，但是這間醫院20多年前就已廢棄，因此最終沒有得到更多線索。

(中時電子報)