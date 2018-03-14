深澳電廠擴建案修正通過 新北：震怒 失望 無法接受

環保局長劉和然表達新北市府不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電作為唯一選項。（葉德正翻攝）

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「完全無法接受！」深澳發電廠更新擴建計畫闖關成功，新北市環保局長劉和然憤而離場以示抗議，痛批台電罔顧大台北地區民眾健康與性命，用全民血汗錢換來一座終將成為蚊子館的深澳「燃煤」火力電廠。

劉和然指出，新北從不反對興建電廠，但全台都努力減空污、減碳，台電卻反其道而行，將燃煤發電作為深澳火力電廠的唯一選項，這將會是2019年後全國唯一新設使用「燃煤」的電廠，令人匪夷所思。

劉和然更指，台電以深澳電廠10年前通過環評卻未蓋的「幽靈電廠」，做為這次擴建計畫比較對象，時空背景完全不同，以現今設計比10年前的發電量小為通過理由之一，令人失望，會議中專家學者大部分都要求這次擴建計畫應該重新環評。

歷次審查會議中，新北市都請台電應善盡資訊公開責任，卻僅在今年2月10日邀請新北市瑞芳區里長「參訪」林口電廠，全程未對一般民眾「公開」，對民眾最在意的空污及健康問題，台電也多所迴避，台電均未對可能造成當地空品及在地居民健康不良影響的部分評估。

劉和然強調，在市府及全體市民的努力下，新北市2017年細懸浮微粒濃度已降至17.1微克／立方米，但深澳燃煤電廠興建後，新北市的PM2.5日平均增量將達到1.933，甚至更高。

新北市因應空氣品質改善需求，已於今年1月16日宣布不再核發生煤使用許可，然而台電卻仍執意要興建「燃煤」電廠，即使興建完成後，亦將無煤可用、無電可發，不知台電將如何對全國人民交代，還是又要「封存」解決呢？

(中時)

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