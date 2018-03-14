環保署副署長詹順貴關鍵一票 深澳電廠過了

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新北深澳燃煤電廠擴建案今（14）日送至環評大會審查，近4小時馬拉松式的激烈會議討論，最後由環保署副署長詹順貴投下關鍵贊同票，1票之差讓該案順利通過。新北市環保局長劉和然憤而離席，更提出陰謀論，指早知中央有意通過此案，環團則感到錯愕，表示會用盡所有方法持續把關。

深澳燃煤電廠已於2007年除役，原本規劃整建成超臨界壓力燃煤機組，但遭強力反對而停擺，台電去年提出環差案打算重啟此計畫，以2部裝置容量80萬瓩的燃煤超臨界發電機組，改為2部60萬瓩燃煤超超臨界，評估SOx排放將從每年4420公噸降為1438公噸、NOx從3176公噸降為1034公噸、PM從637公噸降為268公噸，預計2025年運轉。

今年1月該案於環評小組中討論，環評委員意見嚴重分歧，少見以通過、重作環評兩案並陳，送交至環評大會討論。今（14）日上午先是環團集結至環保署門口抗議，下午國民黨立委李彥秀、林德福、陳宜民等人更是動員2、3百人至環保署門口，高呼不要「用肺發電」，爾後綠色和平接力，於環保署大門靜坐長達表達不滿。

此次環評大會高達19位民眾登記發言，有不少當地民眾贊成擴建，但新北市拿出中興大學教授莊秉潔對深澳電廠汙染的增量模擬結果，指出PM2.5日均增量高達每立方公尺6.075微克，是台電模擬值的3倍以上，且當地民眾有8成以上不知要擴建電廠；台北市則認為該案排放有害健康空氣汙染物，卻未進行健康評估，應重啟環評。也有不少環評委員批評台電提供的資料不夠完整。

該案從傍晚6時20分左右進行至晚間10時，最後於閉門會議時不記名投票表決，8比8平手，此時劉和然立刻憤而離席，之後詹順貴就投下贊成票修正通過，條件是經濟部要公布到2025年之前的逐年能源配比，並重新思考本案定位和開發的必要性。

「我很失望，完全不能接受」，劉和然更指出，早聽聞中央有意讓該案通過，當該案呈現8比8平手時，就知道大勢已去，後續新北市將不再核發生煤使用許可，台電卻若執意要興建「燃煤」電廠，即使興建完成後，亦將無煤可用、無電可發。

綠色公民行動聯盟則說，環評大會中多位環評委員批評台電幾乎沒有回答到委員的專業意見與提問，相關調查數據資料皆不完整，非常多的質疑開發單位根本無法回應，但是在最後投票階段，卻在機關動員下，出現讓人非常意外的8：9表決結果，而非依據委員專業意見與數據分析進行判斷，令人憤怒與遺憾。

(中時)

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